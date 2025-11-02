Ormanya'daki çocuk oyun alanlarına periyodik bakım

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ormanya'daki çocuk oyun alanlarında rutin kontrol ve periyodik bakım çalışmalarını tamamladı.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, çocukların güvenli ve sağlıklı bir şekilde vakit geçirebilmesi için oyun grupları periyodik bakımdan geçirildi. Ekipler, çalışma sürecinde öncelikle problemli alanların tespitini yaptı, ardından gerekli onarım ve bakım işlemlerini gerçekleştirdi.

Gerçekleştirilen çalışmalar sayesinde, Ormanya’daki oyun alanlarının hem güvenliği hem de işlevselliği artırıldı. Böylece çocukların ve ailelerin oyun alanlarından daha huzurlu ve güvenli şekilde yararlanabilmeleri hedefleniyor.