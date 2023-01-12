Ormanya'ya doğa temalı üst geçit

Kocaeli’de bulunan Avrupa’nın en büyük doğal yaşam parkı Ormanya’ya doğa temalı yaya üst geçidi yapılıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin doğal yaşam parkı Ormanya, Türkiye’nin en önemli doğa turizm destinasyonları arasında gösteriliyor. Ormanya’ya yayaların daha kolay ve güvenli ulaşmasını amaçlayan Büyükşehir, üst geçit çalışmalarına kısa süre önce başlamıştı. Ormanya’nın doğal konseptine uygun olarak tasarlanan yaya üst geçidi ağaç şeklindeki ayakları ve çiçek uygulamalarıyla kaplı gövdesiyle tamamlandığında çok dikkat çekecek. Köprünün iki kenar ve orta bölümündeki ayakları ağaç şeklinde tasarlanırken, ayrı bir görsel zenginliğe sahip köprü üstündeki saksılar ise her mevsim çiçeklerle süslenecek.

Köprüde park tarafındaki merdiven granit kaplama işleri ve merdiven saksılıkları kalıp imalatları tamamlandı. Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından merdiven basamağı ve merdiven saksılık parapetlerinin beton imalatı yapıldı. Üst geçidin tabliye üzeri betonarme granit kaplaması da yapılacak. Üstgeçidin kolonları beton, ana kirişi çelik yapı, üzeri ise betonarme döşeme olacak. Yaya üst geçidi 45 metre uzunluğa ve 4 metre genişliğe sahip olacak.