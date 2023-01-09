Orta gelirliye yönelik konut kampanyasıyla emlak piyasasında hareketlilik

Orta gelirliye yönelik konut kampanyasıyla birlikte emlak piyasası hareketlendi. Emlakçılar yoğun bir taleple karşılaştıklarını belirterek, ev sahibi olmak isteyen vatandaşların kendilerinden bilgi almak istediklerini söyledi. Ayrıca projeyle birlikte uzun vadede fiyat artışlarının sabit kalması bekleniyor.

Orta gelirliye yönelik konut kampanyasıyla birlikte emlak piyasasında hareketlilik arttı. Emlakçılar, projeyle birlikte uzun vadede konut fiyatlarının sabit kalmasını beklediklerini söyledi. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar, kampanyanın detayları için emlakçılardan da bilgi alıyor. Emlakçılar ayrıca ikinci el konutlara yönelik kampanyanın da piyasaya olumlu etki oluşturacağını söyledi. Öte yandan yılbaşı sonrası hem satılık hem de kiralık konutlarda fiyatların sabit kaldığı görüldü.

Orta gelirliye konut kampanyası

Projede, azami 15 sene vade ile sağlanacak finansmanlarda faiz/kar payı oranları yüzde 0,69’dan başlayan oranlarla uygulanacak. Programda asgari peşinat oranı yüzde 10 olarak belirlendi. Program çerçevesinde İstanbul 1. Bölge; Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla 2. bölge, diğer tüm şehirlerde 3. bölge olarak belirlendi. 1. bölge için finansman tutarı en çok 5 milyon, ikinci bölge için 3 milyon, üçüncü bölge için ise 2 milyon TL olacak. Kampanya 16 Ocak tarihi itibariyle başlayacak. İlk yıl 1 milyonluk finansman tutarında taksit 4 bin 410 TL olacak. Programdan yararlanacak kişilerin halihazırda bir konutunun olmaması ve son 1 yıl içinde konut alacağı ilde konut satışı yapmamış olması gerekiyor. Alınan konutlar 5 yıl boyunca satılamayacak.

Fiyatlar sabit kaldı

Bahçelievler bölgesinde yılbaşı sonrası hem kiralık hem de satılık daire fiyatları sabit kaldı. Bölgede 2+1 sıfır daireler 2 milyon TL’den başlıyor. 3+1 sıfır daireler de 2,5 milyon TL ile 3,5 milyon TL arasında satılıyor. 2+1 kiralık daireler ise fiyat 7 ila 10 bin lira arasında yer alıyor. 3+1 kiralık daireler de 10 ila 12 bin lira arasında yer alıyor.

"Kampanyayla birlikte konutlara talep arttı"

Orta gelirliye konut kampanyasıyla birlikte piyasada bir hareketlilik olduğunu söyleyen emlakçı Şerafettin Başaran, “Kampanyayla birlikte konutlara talep arttı. Ev sahibi olmak isteyenler şartları ve detayları bizlere soruyorlar. Kampanyayla birlikte fiyatlar uzun vadede sabit kalabilir" şeklinde konuştu.

"Yılbaşından sonra fiyatlar sabit kaldı"

Daire fiyatlarının yılbaşından sonra sabit kaldığını belirten Başaran, “Önümüzdeki dönemlerde biraz yükseliş görebiliriz. Konut talebine karşılık olarak arz yetersiz. İkinci el konutlar için bir çalışma söz konusu olabilir. İkinci el konutlar için yapılacak çalışmanın çok iyi olacağını düşünüyorum. Bakanlık tarafından ikinci el konutlara yönelik çalışma devam ediyor. Bu çalışmanın da güzel olacağını düşünüyorum. Detaylarını ilerleyen dönemlerde göreceğiz” dedi.

Konut kampanyasının açıklanmasıyla birlikte bazı ilanlarda fiyatların yükseltildiğini söyleyen Başaran, ilanları yükseltenler için bir denetim yapıldığını ve bunun önüne geçilmesini istediklerini kaydetti.