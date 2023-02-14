Orta Karadeniz'de fırtına uyarısı

Meteoroloji, Orta Karadeniz için fırtına ile buzlanma uyarısında bulundu.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü; denizlerde fırtına, buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşları uyardı. Yapılan uyarıya göre; rüzgarın kıyı kesimlerinde 70 km/sa, denizlerde ise 75 km/sa hızda esmesi tahmin ediyor.

Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı meteorolojiden yapılan uyarılarda, “Yapılan son değerlendirmelere göre; genellikle parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kastamonu kıyı kesimlerinden başlayarak zamanla bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği, yağışların kıyı kesimlerde karla karışık yağmur yer yer kar, iç ve yüksek kesimlerde ise kar yağışı şeklinde olacağı tahmin edilmektedir. İç ve yüksek kesimlerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle güneyli, öğle saatlerinden itibaren Kastamonu ve Sinop çevreleri ile Samsun ve Ordu kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzey batılı yönlerden orta kuvvette, yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Orta Karadeniz’de rüzgarın bugün akşam saatlerinden itibaren batı ve kuzey batılı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın; 15 Şubat Çarşamba günü ilk saatlerde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Başta deniz ulaşımı olmak üzere yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Rüzgarın bu sabah ilk saatlerden itibaren kuzey batı kıyı kesimlerden başlayarak kuzey ve kuzey batılı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (Ağaç ve direklerin devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar gibi) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” ifadeleri kullanıldı.

Samsun’da hava sıcaklıklarının 15 Şubat Çarşamba günü 3-7, hafta sonu ise 11 derece birden artarak 18 dereceye kadar yükselmesi tahmin ediliyor.