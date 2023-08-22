Orta refüj adeta canlandı rengarenk oldu

Osmaneli Belediyesi 4,5 kilometre uzunluğundaki orta refüjü çim, zakkum, ağaç hatmi, çınar ve defne ile renklendirdi.

Osmaneli Belediyesi, yaptıkları çalışmada ilçede bulunan 4,5 kilometrelik refüjü rengarenk çiçeklerle süsledi. Yaz aylarına yakışan renkli görüntüler Osmaneli halkı tarafından beğeni topladı. Refüjde ise birbirinden farklı ve güzel bitkiler tercih edildi. Pembe ağırlıklı olarak zakkum, ağaç hatmi, yeşil ağırlıklı olarak çınar ve defne bitkileri kullanıldı. 4,5 kilometrelik orta refüj pembe ve yeşil ile yola renk kattı.