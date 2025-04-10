Orta yaş üstüne Parkinson uyarısı: Sinsi başlar, yavaş ilerler

11 Nisan Dünya Parkinson Günü’ne özel, Uzm. Dr. Selda Özşahin hastalığın belirtileri ve dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi verdi. Özşahin, erken tanı ve tedavinin hem semptomların yönetiminde hem de hastalığın ilerlemesini yavaşlatmada büyük rol oynadığını belirtti.

Parkinson hastalığı, nörodejeneratif hastalıklar arasında Alzheimer’dan sonra en sık rastlanan ikinci hastalık olarak öne çıkıyor. Dünya genelinde insan topluluklarını odak alan çalışmalar, 55 yaş üzerindeki bireylerde bu hastalığın görülme oranının yüzde 1 civarında olduğunu, 80’li yaşlarda ise bu oranın yüzde 3-4’e kadar yükseldiğini gösteriyor. Medicana Çamlıca Hastanesi Nöroloji Bölümü’nden Uzm. Dr. Selda Özşahin, hastalığın başlangıç yaşının genellikle 50-60 yaş aralığında olduğunu ifade ederken, "Parkinson, beyindeki dopamin üreten hücrelerin kaybıyla gelişen bir hastalıktır. Yani, Parkinson belirtilerinin ortaya çıkması için bu hücrelerin yaklaşık yüzde 60-70’inin kaybedilmesi gerekir. Bu da hastalığın ani değil, sinsi ve yavaş bir şekilde başlamasına neden olur" dedi.

Belirtiler vücudun bir yarısında başlıyor

Parkinson hastalığının hareketlerde yavaşlama (bradikinezi), kas sertliği, titreme ve denge bozuklukları gibi belirtilerle kendini gösterdiğini ifade eden Uzm. Dr. Selda Özşahin, "Bu belirtilerin her birinin aynı anda görülmesi gerekmese de, hareketlerde yavaşlama mutlaka belirtiler arasında yer almalıdır. Hastalık, sıklıkla vücudun bir yarısında başlamaktadır. İlk belirtiler genellikle bir elde titreme, hareketlerde yavaşlama, ince motor hareketlerde zorlanma, yürümede tutukluk ve vücudun öne eğilmesi şeklinde görülür. Zamanla belirtiler vücudun diğer tarafına da geçer" açıklamalarında bulundu.

Gündelik yaşamda etkilerini gösteriyor

Uzm. Dr. Selda Özşahin, "Hastalığın ilerleyen dönemlerinde hastalar yazılarının küçüldüğünü, düğme ilikleme gibi işlerde zorlandıklarını, yatakta dönmenin veya yerlerinden kalkmanın zorlaştığını ifade etmektedir. Ayrıca ayak sürüyerek yürüme, harekete başlamakta zorlanma gibi bulgular da sıklıkla gözlemlenir. Omuz, sırt ve kol ağrıları hastalığın başlangıcında görülebilir ve bu ağrılar teşhisi geciktirebilir" dedi.

Kabızlık ve uykuda davranış bozukluğu erken dönem belirti olabilir

"REM uykusu davranış bozukluğu (rüya görme evresinde sıçrama, bağırma, konuşma), koku kaybı (anosmi) ve kabızlık gibi semptomlar Parkinson hastalığının motor bulgularından yıllar önce başlayabilir" diyen Uzm. Dr. Selda Özşahin, ayrıca hastaların çoğunda zihinsel işlev bozuklukları da görülebileceğine ve hastalığın ilerleyen yıllarında demans gelişme riskinin yüksek olduğuna dikkat çekti. Parkinson hastalığında erken tanı ve tedavinin önemini vurgulayan Uzm. Dr. Selda Özşahin, "Özellikle orta yaş ve üzerindeki bireylerde bu belirtiler gözlemlendiğinde bir nöroloji uzmanına başvurulması çok önemlidir. Erken tanı, hastalığın gidişatını yavaşlatabilir ve hastanın yaşam kalitesini artırabilir" diye konuştu.