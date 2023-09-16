Ortaburun Tabiat Parkı turizme kazandırılıyor

Yalova Valisi Hülya Kaya, geçtiğimiz aylarda Türkiye’nin 263. tabiat parkı olarak ilan edilen Ortaburun Tabiat Parkı’nda gerçekleştirilen yürüyüşe katıldı ve incelemelerde bulundu.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlik çerçevesinde Vali Hülya Kaya, ilk olarak Ortaburun köyü Güllük mevkiine geldi. Güllük’ten başlayan yürüyüş Ortaburun Tabikat Parkı çevresinde devam etti. Burada Doğa Koruma ve Milli Parklar Yalova Şube Müdürü Nevzat Alğan ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Ziya Karatekin bölge hakkında Vali Kaya’ya bilgi verdi.

Vali Kaya, Ortaburun Göleti’nde doğaya keklik, ördek ve yaban ördeği salımı gerçekleştirdi. Yaklaşık 8 kilometreyi aşan yürüyüş sonrasında gazetecilere açıklamada bulunan Vali Kaya, Türkiye’nin en güzel yürüyüş parkurlarından birini gezdiklerini söyledi. Gölün çevresinde yapılan yürüyüşün zorluk açısında ailece de rahatlıkla kullanılabilecek durumda olduğunu anlatan Kaya, "Yalova hakikaten henüz keşfedilmemiş bir cennet. İstanbul’un hemen yanı başında ama bu güzellikleri hala İstanbullular da Türkiye’miz de keşfedememiş. Biz bunları açığa çıkarmak istiyoruz" diye konuştu.

Bölgedeki eksikliklerin giderilerek alanın turizme kazandırmak istediklerini sözlerine ekleyen Kaya, şöyle konuştu:

“Gerekli işaretlemeleri yapacağız. Yalova’nın bir turizm cenneti haline gelebilmesi için yapacağımız bazı ek yatırımlar var. Onları gerçekleştireceğiz. Buradan şunu söylüyorum, çok güzel köylerimiz, çok misafirperver insanlarımız ve inanılmaz güzel bir doğamız var. Bütün herkesi buraya davet ediyoruz. Bugünkü güzellikleri hep beraber paylaşalım istiyoruz.”

Yürüyüşe İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ümit Yılmaz ve vatandaşlar da katıldı.