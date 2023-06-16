Ortadoğu'daki Süper Lig takımlarının as başkanlarından 'Sakarya' sinyali

Ortadoğu ülkelerindeki Süper Lig futbol takımlarının temsilcileriyle buluşan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “Spor şehri Sakarya’mızda geride bıraktığımız süre zarfında birçok uluslararası sportif faaliyetlere imza attık. İzleyen süreçte spor alanında gerçekleştirilecek projelerde iş birliğimizi sürdüreceğiz” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Ortadoğu süper lig futbol takımları temsilcileriyle bir toplantı gerçekleştirdi. Futbol ve diğer profesyonel branşların da ele alındığı toplantıda, Sakarya’da gerçekleştirilebilecek çalışmalar ele alındı. Temsilcilerin görüş ve önerileri dinleyen Başkan Yüce, birlikte çalışmaya her zaman hazır olduklarını belirtti. Yüce, “Spor alanında Sakarya’mızda spora öncelik veren, sporcu yetiştiren, teşvik eden ve destek olan bir anlayışla hizmet verdik. Sporda gelişmeyen, büyümeyen bir şehir geride kalır düşüncesiyle gündüz gece çalıştık. Önce Bisiklet Dostu Şehir, sonra Avrupa Spor Şehri unvanlarını kazandık. Sporun birçok alanında çok önemli yollar kat ettik. Halihazırda 27 branş ve 5 bini aşkın sporcumuzla faaliyetlerimize devam ediyoruz. Sakarya spor alanında adeta bir dünya markası olmuştur” dedi.

“Birçok uluslararası sportif faaliyetlere imza attık”

Spora ve sporcuya destek verdiklerini belirten Yüce, “Spor şehri Sakarya’mızda geride bıraktığımız süre zarfında birçok uluslararası sportif faaliyetlere imza attık. Bununla birlikte birçok projeyi de hayata geçirdik. Büyükşehir Belediyesi olarak önümüzdeki süreçte de spor alanında gerçekleştirilecek projelerde paydaşlarımızla iş birliğimizi sürdüreceğiz. İnşallah önümüzdeki süreçte de bu iş birliklerimiz devam edecektir” diye konuştu.

Öte yandan, buluşmaya katılan takımlarına as başkanları ve temsilcileri, gelecek süreçte birçok sportif ve sosyal faaliyet için Sakarya’yı tercih edebileceklerinin sinyalini verdi.