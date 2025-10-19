Ortadoğu'dan, Türkiye'ye spor diplomasisinin yeni yıldızı: Faisal Al Hajri

Katar’ın yükselen medya ve spor yüzü Faisal Al Hajri, Türkiye’nin kendileri için dost bir ülke olduğunu belirterek, "Önümüzdeki dönemde daha fazla hazırlık maçı, medya projesi ve iş birliği olacak. Birçok Türk dostum var, onlarla geleceğe yönelik projeler hazırlıyoruz" dedi.

Katar sporunun yükselen değerlerinden biri olan Faisal Al Hajri, genç yaşına rağmen farklı alanlarda da söz sahibi olmayı başardı. Aspire Zone’da PR yöneticisi olarak uluslararası iletişimi yöneten Al Hajri, Al Wakrah SC’de de transferlerden sorumlu yönetici olarak kulübün yapılanmasına katkı sağlıyor. Faisal Al Hajri ayrıca Al Kass Sports TV’de sunuculuk yapıyor.

Türk - Katar spor bağlarında yeni köprü

Türkiye ile Katar arasındaki futbol ilişkisi her geçen yıl daha da güçleniyor. Bu dostluğun en somut örnekleri; Süper Lig’den, Katar’a giden futbolcular, dev sponsorluk anlaşmaları ve hazırlık kampları. Faisal Al Hajri ise bu süreçte iki ülke arasında spor diplomasisinin genç köprüsü olarak dikkat çekiyor.

Türkiye’nin dost bir ülke olduğunu söyleyen Faisal Al Hajri, "Türkiye bizim için sadece güçlü bir futbol ülkesi değil aynı zamanda dost bir ülke. Süper Lig’i yakından takip ediyoruz. Önümüzdeki dönemde daha fazla hazırlık maçı, medya projesi ve iş birliği olacak. Birçok Türk dostum var, onlarla geleceğe yönelik projeler hazırlıyoruz" diye konuştu.

Katar’ın yeni spor yüzü

2022 FIFA Dünya Kupası ile tüm dünyanın odağına giren Katar, yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Asya Şampiyonası’ndan, Dünya Gençler Şampiyonası’na kadar birçok dev turnuvaya ev sahipliği yapan Katar, artık genç medya insanlarıyla da öne çıkıyor. Bu jenerasyonun en dikkat çeken isimlerinden biri olan Al Hajri, ekrandaki enerjisi ve yönetimsel vizyonuyla ’Katar sporunun yeni sesi’ olarak anılıyor.