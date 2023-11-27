Ortadoğu'nun en büyük hayvancılık fuarına Türk ırkları damga vurdu

Birleşik Arap Emirliklerinin başkenti Abu Dabi’de organize edilen dünyanın en kapsamlı gıda ve hayvancılık fuarına Türk ırkları damga vurdu. Hastavuk A.Ş. Damızlıklar Genel Müdürü Müfit Yavuz, son yıllarda sattıkları ırklarla ilgili yeni gelişmeleri ve yumurta sektöründeki trendleri Ortadoğu ve Afrika ülkelerine aktardıklarını söyledi.

Yem’den, Hayvancılığa ve Gıda’ya uzanan iş ağında dünya profesyonellerini buluşturan VIV MEA, 20-22 Kasım 2023 tarihleri arasında Abu Dabi National Exhibition Centre’da gerçekleştirildi.

HasTavuk A.Ş. Damızlıklar Genel Müdürü Müfit Yavuz, fuar sonrası yaptığı açıklamada “VIV MEA, Orta Doğu’nun önde gelen hayvancılık fuarıdır. Nispeten kısa bir süre içinde, hem yerel hem de uluslararası sektör liderlerini ve profesyonellerini bir araya getirebilen başarılı bir etkinlik olduğunu fuara katılımların artışından ve kendi katılım tecrübemizden söyleyebiliriz" dedi.

51 ülkeden yaklaşık 500 firmanın katıldığı bir önceki fuarı Ortadoğu ve Afrika ülkeleri başta olmak üzere 8 binden fazla kişinin ziyaret ettiğini hatırlatan Yavuz, "Bu yıl bu rakamlar daha da arttı. Ülkeler, firmalar ve markalar için her geçen gün önemini arttıran bu fuar, Orta Doğu ve Afrika bölgesine açılan kapı görevini üstlenmekte. Yem den hayvancılığa ve gıda ya uzanan iş ağında dünya profesyonellerini buluşturmakta” dedi.

Hem Türkiye’nin hem de Ortadoğu’nun güçlü oyuncularından biri olan Hastavuk için bu bölgenin çok önemli olduğuna dikkat çeken Yavuz, "Bu yüzden uzun yıllardır katılım sağladığımız bir fuar burası. Bölgedeki çeşitli ülkelerden üreticiler ayrıca Afrika ve uzak doğudan çeşitli üreticiler fuara ciddi katılım gösterdiler. Özellikle son yıllarda sattığımız ırklarla ilgili yapılan gelişmeleri ve son dönemde dünya yumurta pazarındaki yeni trendleri bu fuarda müşterilerimizle paylaşma imkanı bulduk. Akabinde çeşitli firmalarla birebir görüşmeler gerçekleştirdik. Bölgeye olan ihracatımızın son yıllardaki artışında özellikle bu tür fuarlara katılmanın, yapılan tanıtım çalışmalarının ciddi katkısını görmüş olduk. VIV MEA’ de, Abu Dabi’de Türk tavukçuluğunu ve ülkemizi en iyi şekilde temsil ettik. Amacımız; büyüme trendimizi daha ileriye taşımaktır” diye konuştu.