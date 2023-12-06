Ortak Yarınlar Birlikte Mümkün ödülü ANİM.İST'in oldu

Türkiye İşveren Sendikaları Platformu’nun (TİSK) “Cumhuriyetimizin 100. Yılında çalışma hayatı” temalı “Ortak Yarınlar Birlikte Mümkün” sosyal sorumluluk ödülü ANİM. İST İstanbul Animasyon Platformu Projesi’nin oldu.

Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü tarafından animasyon sanatını ve mesleğini iyi örnekler ile tanıtmak, sektöre canlılık kazandırmak için 2018 yılında bir festival olarak kurulan, 2021 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle İstanbul Animasyon Platformu’na dönüşen ANİM. İST önemli bir başarıya imza attı. Aylarca süren eğitim ve üretim sürecinde animasyon mesleğini hedefleyen katılımcılar için Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul Valiliği, TRT Çocuk ile Görsel Efekt ve Animasyon Sanatçıları Derneği ortaklığında 18 aylık ücretsiz bir eğitim programı gerçekleştiren ANİM. İST farklı animasyon tekniklerini kullanarak çeşitli konularda, izleyici profiline yönelik 7 kısa animasyon üretimi gerçekleştirdi. Filmler festivallerde yarıştı ve ödüller kazandı.

ANİM. İST’in kısa sürede hayata geçirdiği proje bir ödülle taçlandı. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından kurumsal sosyal sorumluluk alanında geliştirilen projeleri ödüllendirmek ve iyi uygulamaları yaygınlaştırmak amacıyla düzenlenen, teması “Cumhuriyetimizin 100. Yılında Çalışma Hayatı” olan Ortak Yarınlar Birlikte Mümkün Ödülü Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü’nün proje yürütücüsü olduğu ANİM.İST İstanbul Animasyon Platformu Projesi’ne verildi. Proje koordinatörü BAU İletişim Fakültesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü Başkanı Prof. Dr. Nazlı Eda Noyan ödülü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan’ın elinden aldı.

Prof. Dr. Nazlı Eda Noyan, ödülün mühendislik, havacılık, kimya ve eczacılık gibi alanların yanında kreatif endüstriye, animasyon, hikâye anlatımı, sinema ve eğitime verilmesinin çok anlamlı ve önemli olduğunu söyledi. Noyan, “Bizler sosyal sermaye oluşturmanın ve eğitimin ilerleme ve geleceğimiz için çok önemli olduğunu biliyoruz. ANIM.IST devam ediyor, edecek. Şu anda kreatif endüstriler için farklı projelerimize devam ediyoruz. Elbette odağımızda animasyon, görsel efekt, çizgi roman ve eğitim var.” dedi.