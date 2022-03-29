Ortakçı, İki iyi takım oynadı biz kazandık

Grupta en az gol yiyen ve en çok gol atan takım unvanını elinde bulundurarak lider konumda olan Silivrispor’da teknik patron Ergun Ortakçı samimi açıklamalara imza attı. Ortakçı yaptığı değerlendirmesinde; “Ereğli galibiyetiyle çok büyük avantaj yakaladık. İki tane iddialı takım oynadı ve biz daha iyi oynayarak galibiyeti hak eden taraf olduk. Saha içinde oyuncularım güzel şeyler yaptı bunun karşılığını da aldık. Şu anda büyük bir avantaj yakaladık ama önümüzde üç maç var. Bir an evvel eğer bu grupta lider olacaksak garantilemek istiyoruz. Maltepe maçıyla bunu sağlayabiliriz. Yılmadan çalışacağız Maltepe maçını da alıp Devrek-Çilimli maçının sonucunu bekleyeceğiz. İnşallah istediğimiz gibi olursa burayı hallediyoruz ondan sonra bize rakip olabilecek takımları analizini yapmaya başlayacağız.



TÜM RAKİPLERİMİZİN ANALİZİNİ YAPTIK

İyiyiz çalışıyoruz. Play-Off’larda bir grupta lider belli Kartal Bulvar bu belli. İkinci grupta büyük olasılıkla maçların durumuna bakıldığında ise İstanbul Sinop görünüyor, Gebze de olabilir. Bizim için fark etmez kim olursa olsun. Belli bir oyun sistemimiz, imajımız ve mantalitemiz var. Amacımızı Silivrispor’u üst seviyeye çıkarmak. Onun için karşımızda şu var bu var, şurada şu adam var burada bu adam var diye düşünmüyoruz. Akıllı şekilde analizler yapıp rakiplerin artılarını eksi hale getirip bizim eksilerimizi artı hale getirip başarılı olmak istiyoruz.



MAÇLAR İSTANBUL’DA OYNANABİLİR

Play-Off’larda üç İstanbul takımı kaldığında maçların tamamı İstanbul’da oynanabilir. Güzel ve doğal çim olan her sahada oynamak isteriz. Bir maç Maltepe’de oynanabilir, Sarıyer’de oynanabilir, ben doğal çim sahada oynanmasından yanayım. Yakın çevrede de olabilir Kocaeli, Sakarya, Bursa olabilir.



SİLİVRİ BAŞARILARA LAYIK BİR YER

Biz şuana kadar saha içinde sporcular ve teknik heyet olarak, saha dışında da başkan ve yönetim kurulu müthiş özverili ve fedakârlıkla belli şeyleri yaptığını düşünüyorum. Tabi buna seyircimizi de ekliyorum. Bütün camianın elinden bir faydası olabilecek bütün herkesin bu olaya el atması bizi mutlu eder bizi rahatlatır. Bununla birlikte Silivri’de güzel şeylerin de olduğunu görmekteyim. Silivri başarılara layık bir yer. Bunu hak ediyor bizde elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz oyuncularımız ile birlikte” dedi.

