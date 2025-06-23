Ortaköy Börek Festivali'nde Futbol Heyecanı Sona Erdi
Silivri Belediyesi'nin düzenlediği 15. Ortaköy Börek Festivali kapsamında düzenlenen futbol turnuvasında kıyasıya rekabet yaşandı. Turnuvanın kazananları belli oldu.
15. Ortaköy Börek Festivali etkinlikleri çerçevesinde organize edilen futbol turnuvası büyük bir coşkuyla tamamlandı. Genç yeteneklerin sahada ter döktüğü turnuvaya birçok takım katılırken, müsabakalar boyunca heyecan doruktaydı. Final maçlarının ardından dereceye giren takımlar belli oldu.
Şampiyonluk kupasını Silivri Belediyesi Futbol Akademisi kaldırdı.
İkinci sırada Mimarsinan Futbol Kulübü yer aldı.
Üçüncülüğü ise Arena Futbol Akademisi elde etti.
Turnuva sonunda düzenlenen ödül töreninde takımlara kupa ve madalyaları takdim edildi.