Ortaköy Börek Festivali'ne Hazır: Lezzet Dolu Bir Etkinlik
Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Ortaköy Börek Festivali öncesinde mahallemizin emektar kadınlarıyla bir araya geldi. Kadınlarımızın el emeğiyle hazırladığı birbirinden güzel el açması börekler, hemşehrilerimiz ve ziyaretçiler için hazırlandı.
Başkan Balcıoğlu, bu lezzetli böreklerin yapılış sürecini Ortaköylü kadınlardan dinleyerek onların yılların deneyimi ve sevgiyle yoğrulmuş emeklerine tanıklık etti. Ortaköy Mahallemiz, festival için tüm hazırlıklarını tamamladı ve misafirlerini bekliyor.
Ortaköy Börek Festivali’nde, kadınlarımızın elinden çıkan bu eşsiz lezzetleri tatma fırsatını kaçırmayın. Sevgi ve emekle yoğrulmuş börekler, festivale katılan herkese unutulmaz bir tat deneyimi sunacak.