Ortaköy Börek Festivali'ne Hazır: Lezzet Dolu Bir Etkinlik

Başkan Balcıoğlu, bu lezzetli böreklerin yapılış sürecini Ortaköylü kadınlardan dinleyerek onların yılların deneyimi ve sevgiyle yoğrulmuş emeklerine tanıklık etti. Ortaköy Mahallemiz, festival için tüm hazırlıklarını tamamladı ve misafirlerini bekliyor.

Ortaköy Börek Festivali’nde, kadınlarımızın elinden çıkan bu eşsiz lezzetleri tatma fırsatını kaçırmayın. Sevgi ve emekle yoğrulmuş börekler, festivale katılan herkese unutulmaz bir tat deneyimi sunacak.