Ortaköy'de Börek Şöleni Başlıyor

Selanik usulü börek yarışmasıyla renklenen festivalde Sakiler konseriyle final yapılacak.

Silivri Belediyesi tarafından bu yıl 15’incisi düzenlenecek Ortaköy Börek Festivali, 22 Haziran 2025 Pazar günü Ortaköy Meydanı’nda gerçekleştirilecek. Selanik usulü “patriyot” böreğini yaşatmayı amaçlayan festivalde geleneksel tariflerin yarıştığı özel bir börek yarışması ve sevilen müzik grubu Sakiler’in sahne performansı yer alacak.

Geleneksel lezzet yarışıyor

Silivri’nin kültürel miraslarından biri olan patriyot böreği, festival kapsamında düzenlenecek yarışmayla gelecek nesillere tanıtılıyor. Yarışmaya katılmak isteyenler, 21 Haziran Cumartesi gününe kadar Silivri Belediyesi İletişim Merkezi veya Ortaköy Mahallesi İletişim Noktası’ndan başvurularını yapabilecek.

Yarışma kurallarına göre, sadece el açması börekler kabul edilecek ve hazır yufka kullanılan ürünler değerlendirme dışı kalacak. Katılımcılar biri kıymalı, diğeri soğanlı olmak üzere iki çeşit börekle yarışacak. Böreklerin patriyot böreği formuna uygunluğu, pişme rengi ve geleneksel lezzeti jüri değerlendirmesinde etkili olacak.

Altın ödüllü yarışma

22 Haziran Pazar günü 14.00 – 16.00 saatleri arasında kabul edilecek börekler, saat 16.30’da başlayacak yarışmada jüri tarafından değerlendirilecek.

Yarışma sonucunda birinci olan katılımcıya yarım altın, ikinciye çeyrek altın, üçüncüye ise gram altın hediye edilecek.

Sakiler konseriyle final

Festivalin sonunda ise Ortaköy Meydanı’nda sahne alacak olan ünlü müzik grubu Sakiler, Silivrililere unutulmaz bir gece yaşatacak.

Silivri Belediyesi, hem geleneksel lezzetleri yaşatmak hem de kültürel birlikteliği pekiştirmek amacıyla düzenlediği bu festivale tüm ilçe halkını davet ediyor.