Ortaköy'de deniz yükseldi, restoranı su bastı

Ortaköy'de bulunan bir restoranı, fırtınanın etkisiyle yükselen deniz suyu bastı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, biriken suyu tahliye etti.

Ortaköy'de deniz yükseldi, restoranı su bastı
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Ortaköy’de bulunan bir restoranı, fırtınanın etkisiyle yükselen deniz suyu bastı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, biriken suyu tahliye etti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği hafta sonu Marmara Denizi’nde beklenen kuvvetli fırtına ile ilgili uyarılarda bulunmuştu. Fırtınanın etkisiyle yükselen dalgalar nedeniyle, Ortaköy’de bulunan bir işletmenin bodrum katındaki kazan dairesini su bastı. Deniz suyunun bastığı işletme için itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye, içeride biriken suyu tahliye etti.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman