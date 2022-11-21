Ortaköy'de kıyıyı döven dalgalar görüntülendi

İstanbul Ortaköy’de dalgalar şiddetli rüzgarın etkisiyle kıyıyı dövdü. Bazı vatandaşlar yürümekte zorlanırken, bazıları da özçekim yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul’da yağmur ve rüzgar etkili olmaya başladı. Beşiktaş Ortaköy’de dalgalar kıyıyı dövdü. Bazı vatandaşlar yürümekte zorlanırken, bazıları da özçekim yaptı. Kimi vatandaşlar da saçakların altına sığındı. Teknelerin ve vapurların da ilerlemekte zorlandığı görüldü.