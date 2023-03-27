Ortaköy'den talihsiz başlangıç 1-0

Karacaköy Stadı’nda oynanan maç 90 dakika büyük bir çekişmeye sahne oldu. İlk yarısı golsüz biten maçta ev sahibi ekibe galibiyeti getiren tek golü 77. dakikada oyuna sonradan Burhan Türk’ün yerine dahil olan Burak Biçer’den geldi. Kıran kırana bir mücadeleye sahne olan maçın son düdüğüyle birlikte 3 puan Yalıköy’ün olurken sezon öncesi yaptığı flaş transferlerle adından sıkça söz ettiren Silivri temsilcisi de evine puansız dönmek zorunda kaldı.

İSKENDER KORDU