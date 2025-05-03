Ortaköy'e Bilgi ve Umut Kapısı: Atatürk Kütüphanesi ve Etüt Merkezi Açıldı

Silivri Belediyesi, Ortaköy Mahallesi’nde gençlerin ve çocukların bilgiyle buluşacağı, hayallerini geliştireceği önemli bir yatırımı daha hayata geçirdi. Ortaköy Atatürk Kütüphanesi ve Etüt Merkezi’nin açılışı, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’nun ev sahipliğinde; mahalle muhtarı Ramazan Yaman, projeye destek veren hayırseverler Leyla Köroğlu ve İbrahim Çeşmecioğlu ile çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi.

Başkan Bora Balcıoğlu, bu merkezin sadece bir bina değil, geleceğe atılmış güçlü bir adım olduğunun altını çizdi. Açılış konuşmasına tüm katılımcılara teşekkür ederek başlayan Balcıoğlu, “Bugün Ortaköy Mahallemizde sadece bir açılış töreni gerçekleştirmiyoruz. Hep birlikte; bir hayalin, bir inancın, bir gelecek vizyonunun kapılarını aralıyoruz" dedi.

Atatürk’ün “En büyük savaş, cehalete karşı yapılan savaştır” sözünü hatırlatan Başkan Balcıoğlu, bu savaşın kitapla, bilimle ve sanatla verileceğini ifade etti. Silivri’de sadece yollar değil, gençlerin zihnine yatırım yapıldığını belirten Balcıoğlu, “Biz bu merkeze sadece bir kütüphane demiyoruz; biz buraya geleceğin inşa edildiği yer diyoruz” diyerek vizyonlarını paylaştı.

Konuşmasında, özellikle gençlere ve çocuklara hitap eden Balcıoğlu, “Her çocuğun hayalini büyüttüğümüz an, memleketin yarınını aydınlatırız” dedi. Eşit fırsatlar, güçlü bir gelecek ve cumhuriyet değerlerine bağlı nesillerin yetişmesi için çalıştıklarını vurgulayan Balcıoğlu, merkeze katkı sunan hayırseverlere de özel teşekkür etti. “Leyla Köroğlu ve İbrahim Çeşmecioğlu, bu hayalin ilk tuğlasını koyan isimlerdir. İyiliğin hâlâ var olduğunu gösterdiler” diyerek teşekkürlerinı iletti.

Ortaköy Mahalle Muhtarı Ramazan Yaman, merkezin ortaya çıkış sürecine dair bir anısını paylaşarak, projenin ne kadar anlamlı bir ihtiyaca karşılık geldiğini vurguladı. Yaman, “Aslında her şey, genç bir kardeşimizin gelip ‘Evde küçük kardeşim var, ders çalışırken zorlanıyorum’ demesiyle başladı. Sessiz bir ortama ihtiyaçları olduğunu söylediler. Yani bir kütüphane talebi vardı. Bu masum düşüncenin ardından harekete geçtik” diye konuştu.

Muhtar Yaman, bu fikrin hayata geçmesinde en büyük katkıyı sağlayan Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’na teşekkür ederek, “Her zaman ‘önce eğitim’ diyen kıymetli Belediye Başkanımızın desteğiyle bu süreci başarıyla tamamlamanın gururunu yaşıyoruz. Gençlerimiz ve çocuklarımız için iyinin, doğrunun, güzelin yanında olan herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Silivri halkının kitaba ve eğitime duyarlılığını vurgulayan Hayırsever Leyla Köroğlu, Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’nun desteğiyle bu projenin hayata geçtiğini belirtti. Köroğlu, “Bu merkeze sadece çocuklar değil, kadınlar, erkekler, herkes sahip çıkmalı. Bu raflardaki her kitap, başka bir şehirde bir kadının, bir çocuğun duası gibi buraya ulaştı” sözleriyle duyduğu minnettarlığı dile getirdi.

Konuşmaların ardından Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, projeye emek veren Leyla Köroğlu ve İbrahim Çeşmecioğlu’na teşekkür ederek şilt takdim etti. Açılışa katılan protokol üyeleri ve mahalle sakinleriyle birlikte Atatürk Kütüphanesi ve Etüt Merkezi gezildi, çocukların ve gençlerin kullanımına sunulan alanlar tanıtıldı.