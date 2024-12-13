Ortaköy'e Yeni Kütüphane: Silivri Final Okulları'ndan Anlamlı Destek

Kütüphane projesine destek veren Silivri Final Okulları adına açıklamada bulunan Elif Bilici, "Kültür hayatına ve mahallemize katkılarından dolayı İbrahim Çeşmecioğlu ve değerli eşi Neslihan Çeşmecioğlu’na teşekkür ediyoruz. Kurumum ve şahsım adına her zaman yanlarında olduğumuzu belirtmek isterim," ifadelerini kullandı.

Projenin mimarı İbrahim Çeşmecioğlu ise bağışlarından dolayı Final Okulları yönetimine teşekkür ederek, "Okumak bir başkasının belleğini edinmek, aklı kitaplarla ıslah etmektir. Elif kardeşim ve Alper hocam, açacağımız kütüphane için kolilerce kitapla kapımızı çaldılar. Sizler, umudu ve özgürlüğü kitaplardan bekleyen evlatlarımızı sevindirdiniz. Tanrı ömrünüzce yerindirmesin kıymetli kardeşlerim," dedi.

Bu anlamlı bağışla birlikte Silivri Final Okulları, bölgenin kültürel yaşamına destek olmayı sürdürerek eğitime katkı sağlamaya devam ediyor.

