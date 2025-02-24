Ortaköy Mahalle Muhtarı Ramazan Yaman'dan Salep İkramı
Ortaköy Mahalle Muhtarı Ramazan Yaman, soğuk kış günlerinde mahalle sakinlerinin içini ısıtmak amacıyla köy meydanında salep ikramında bulundu.
Ortaköy Mahalle Muhtarı Ramazan Yaman, soğuk kış günlerinde mahalle sakinlerinin içini ısıtmak amacıyla köy meydanında salep ikramında bulundu. Kar yağışının eşlik ettiği etkinlikte, vatandaşlar sıcak saleplerini keyifle yudumlayarak dayanışma içinde güzel bir gün geçirdi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Silivri Belediye Meclis Üyesi Ebru Akgün Pekel de etkinliğe destek vererek mahalle halkıyla bir araya geldi. Kış mevsiminin zorluklarına karşı birlik olmanın önemine vurgu yapılan buluşma, mahallede dostluk ve dayanışma ruhunu pekiştirdi.