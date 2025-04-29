Ortaköy Mahallesi'nde Altyapı İyileştirme Çalışmaları Öncesinde Esnaf ve Kıraathane Ziyaretleri Gerçekleştirildi

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Ortaköy Mahallesi'ne gerçekleştireceği altyapı iyileştirme çalışmaları öncesi mahalle sakinleriyle bir araya gelerek, esnaf ve kıraathaneleri ziyaret etti. Ziyaretlerde, vatandaşların talepleri ve önerileri dinlendi.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Ortaköy Mahallesi’nde yapmayı planladıkları altyapı iyileştirme çalışmalarına yönelik olarak mahalle sakinleriyle buluştu. Başkan Balcıoğlu, esnaf ziyaretleri sırasında kıraathaneleri de ziyaret ederek, vatandaşların taleplerini ve önerilerini tek tek dinledi.

Başkan Balcıoğlu, “Ortaköy’ü daha sağlam ve daha yaşanabilir bir hale getirmek için hep birlikte çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın görüşleri bizim için çok değerli. Altyapı iyileştirme çalışmalarımızı, onların ihtiyaçlarına ve beklentilerine göre şekillendiriyoruz” dedi.