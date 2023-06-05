Ortaköy Mahallesi'nin hikâyesi belgesel oldu

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın ‘Silivri’de Hayat Var’ ve ‘Silivri yalnızca merkezden ibaret değildir’ sloganlarından ilham alan Silivri Kent Konseyi, Silivri Belediyesi ile iş birliği yaparak bu algıyı güçlendirmek ve şehrin her köşesinde yaygınlaştırmak adına başlattığı belgesel dizisi projesine devam ediyor. Daha önce Gümüşyaka Mahallesi ve Selimpaşa Mahallesi için düzenlenen belgesellerin üçüncüsü Ortaköy Mahallesi için hayata geçirildi. Ortaköy’de Hayat Var belgeselinin gösterimi, Ortaköy Meydanı’nda yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Yönetmenliğini Silivri Kent Konseyi Başkanı Kamil Bilici’nin yaptığı belgeselde; Ortaköy Mahallesi’nin kuruluşundan bugüne kadar olan hikâyesi anlatıldı.