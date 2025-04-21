Ortaköy Mahallesi yeni sağlık ocağına kavuşuyor
Silivri Belediyesi, ilçenin sağlık altyapısını güçlendirmek için çalışmaya devam ediyor. Vatandaşların sağlık hizmetlerine kolay ulaşılabilmesi adına atılan adımlar kapsamında Ortaköy Mahallesi'ne yeni bir sağlık ocağı kazandırılıyor.
Silivri Belediyesi, Ortaköy Mahalle’sinde deprem riski taşıyan ve kullanım ömrünü tamamlayan mevcut sağlık ocağının yıkımını yaparak mahalleye yeni bir sağlık ocağı kazandırıyor. İl Sağlık Müdürlüğü ve Silivri Belediyesi koordinesinde yıkımı gerçekleştirilen sağlık ocağının hafriyat çalışması tamamlandı ve yeni yapının inşasına hazır hale getirildi. Proje ve teknik uygulama süreci Silivri Belediyesi tarafından yürütülecek olan yeni sağlık ocağı, bağışçı Metin Zafer’in katkılarıyla hizmete sunulacak.