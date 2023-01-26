Ortaköy muhtarı Yaman'dan Regaip Kandili Mesajı

Ortaköy mahalle muhtarı Ramazan Yaman, Regaip Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Muhtar Yaman, mesajında “manevi hayatımızda ayrıcalıklı bir yeri ve önemi bulunan mübarek üç aylara bir kez daha ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Rahmeti, bereketi ve mağfireti bol olan üç ayların habercisi Regaip Kandil’inin mahallemize, Silivri’mize ve tüm İslam alemine birlik, beraberlik ve hayırlar getirmesini diliyorum. Tüm hemşerilerimizin Regaip Kandil’ini ve üç aylarını tebrik ediyor, bu mübarek gecenin şehrimize, ülkemize ve tüm insanlığa rahmet, bereket ve huzur getirmesini yüce Allah’tan niyaz ediyorum. Allah dualarımızı kabul ve makbul eylesin”