Ortaköy muhtarını seçiyor

Ferhan Gülan'ın ani bir kalp krizi sonucunda hayatını kaybetmesiyle boşalan Ortaköy Muhtarlığı için 5 Haziran 2022 Pazar günü sandık başına gidiliyor.

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  • 04.06.2022 15:30
  • Güncelleme: 04.06.2022 15:32
Ortaköy muhtarını seçiyor
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Seçim işlemi İbrahim Yirik Sağlık Lisesinde kurulan sandıklarda yapılacak. 5 adayın gireceği seçimde aday olan isimlerin başında gelen Ramazan Yaman, oy kullanacak vatandaşların taşıma işlemiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada "Tüm muhtar adaylarının ortak kararıyla 4 adet araç tutulmuştur. 5 Haziran Pazar günü yapılacak muhtarlık seçimleri için Servis minibüslerimiz köyün meydanından kalkarak İbrahim Yirik Sağlık Lisesine siz kıymetli halkımızı taşıyacaklardır” dedi.

“ORTAKÖY HEPİMİZİN”
Hizmet gönül işidir” sözleri sürdüren Yaman “Dününden bugününe, köyümüz için gerek çalışmalarla gerek tanıtımlarla faydası varsa kendilerine gönülden teşekkür ediyorum. Hizmet gönül işidir, sonradan olmaz doğuştan olur. Aileden ve çevreyle oluşur. Beraber başaracağız, Ortaköy hepimizin” dedi.
 

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SHA Editör
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