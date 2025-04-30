Ortaköy Sezin Öztaş Ortaokulu'nda Sağlıklı Beslenme Semineri Düzenlendi

Ortaköy Sezin Öztaş Ortaokulu, Veli Akademileri çalışmaları çerçevesinde "Sağlıklı Beslenme" konulu bir seminer gerçekleştirdi. Öğrenci, veli ve öğretmenlerin katılımıyla gerçekleşen seminerde Diyetisyen Özgenur Kurt, sağlıklı beslenme alışkanlıkları hakkında önemli bilgiler paylaştı.

Seminer sonrası konuşan Diyetisyen Özgenur Kurt, “Çok keyifli bir eğitim oldu. Öğrencilerimize ve velilerimize gösterdikleri ilgi için çok teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.

Okul yönetimi de Diyetisyen Özgenur Kurt’a katkılarından dolayı teşekkür etti.