Ortaköy Sezin Öztaş Ortaokulu'ndan 29 Ekim Cumhuriyet Koşusu'nda Büyük Başarı

Silivri Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Silivri Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün katkılarıyla düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Koşusu Kros Yarışması, Silivri sahilinde coşkulu bir katılımla gerçekleştirildi. Ortaköy Sezin Öztaş Ortaokulu öğrencileri yarışmada hem bireysel hem de takım olarak önemli dereceler elde etti.

Küçük Kızlar kategorisinde İnci Ünsever birinci, Mira Akgül ise ikinci olarak büyük bir başarıya imza attı. Yıldız Kızlar kategorisinde Ayşegül Toker ikinci, Ceren Tarhan ise dördüncü sırada yer alarak okullarını başarıyla temsil etti.

Takım halinde ise, Ortaköy Sezin Öztaş Ortaokulu Küçük Kızlar ve Yıldız Kızlar kategorilerinde ilçe birincisi olurken, Küçük Erkekler takımı ise ilçe üçüncülüğünü kazandı.

Bu gurur verici başarıda emeği geçen Beden Eğitimi Öğretmeni Cemal Ateş ve öğrencilerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

