Ortaköy Sezin Öztaş Ortaokulu'ndan Gurur Veren Başarılar

"Başarı Tesadüf Değildir!" sloganıyla eğitim yolculuğuna devam eden Ortaköy Sezin Öztaş Ortaokulu, elde ettiği başarılarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Öğrenciler, azim, disiplin ve kararlılıkla ilk kez katıldıkları İstanbul Şampiyonası puanlı atletizm yarışmalarında il 5.'si olmayı başardı. Okulun bir başka öğrencisi ise Türkiye çapında dereceye girerek büyük gurur yaşattı.

Satranç turnuvalarında stratejik zekâsını konuşturan öğrenciler, hem bireysel hem de takım başarılarıyla dikkat çekti. Ayrıca süreç değerlendirme sınavlarında gösterilen üstün performans, okulun akademik başarısını da taçlandırdı.

Bu yolculukta öğrencilerin yanında olan ve onlara rehberlik eden fedakâr öğretmenler ile her daim destek sunan velilere teşekkür eden okul yönetimi, "Başarılarınız daim olsun" mesajıyla öğrencilere olan inançlarını yineledi.