Ortaköy Sezin Öztaş Ortaokulu Voleybol Takımı'ndan Gururlandıran Başarı!

Silivri’yi temsil eden Ortaköy Sezin Öztaş Ortaokulu Kız Voleybol Takımı, büyük bir mücadeleye sahne olan final maçlarında ikinci olarak ilçeye büyük bir gurur yaşattı. Azimleri, enerjileri ve takım ruhlarıyla dikkat çeken genç sporcular, seyirciye adeta voleybol şöleni sundu.

Sahanın kraliçeleri olarak hafızalara kazınan takım, performanslarıyla gönüllerin şampiyonu olmayı başardı. Bu önemli başarıda emekleri büyük olan Beden Eğitimi Öğretmeni Öykü Zerda Kayhan’a, destekleriyle daima yanlarında olan okul yönetimine ve velilere teşekkür edildi.

Ortaköy Sezin Öztaş Ortaokulu Müdürü Cemal Ateş ve antrenör kadrosu, elde edilen derecenin tesadüf olmadığını belirterek sporun disiplin, özveri ve takım çalışmasıyla birleştiğinde neler başarılabileceğini gösterdiklerini ifade etti.

Takıma büyük bir alkış: Bravo kızlar! Yolunuz açık, başarılarınız daim olsun!