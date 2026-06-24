Ortaköy ve Selimpaşa Sanayicileri Aynı Çatı Altında Buluştu

Dernek, 24 Haziran 2026'daki lansmanla tanıtıldı ve altyapı, ulaşım, enerji gibi konularda kamu iş birliğiyle projeler geliştirecek.

OSSAD'ın Kurucu Başkanı Sedat Morgül, derneğin ortak sorunlara çözüm üretmek ve geleceği birlikte şekillendirmek için yola çıktığını belirtti.

İstanbul’un önemli üretim bölgelerinden Ortaköy ve Selimpaşa’daki sanayiciler, güçlerini birleştirerek Ortaköy Selimpaşa Sanayiciler Derneği’ni (OSSAD) kurdu. Dernek, 24 Haziran 2026’da düzenlenen lansman programıyla kamuoyuna tanıtıldı.

OSSAD’ın Kurucu Başkanı Sedat Morgül, derneğin yalnızca bir kuruluş değil, üretim, yatırım ve ortak akıl etrafında şekillenen güçlü bir gelecek vizyonunun temsilcisi olduğunu söyledi. Küresel rekabet ortamında sanayicilerin birlikte hareket etmesinin önemine dikkat çeken Morgül, bölgenin kalkınması için ortak çalışmalar yürütüleceğini ifade etti.

Dernek; altyapı, ulaşım, enerji, çevre, güvenlik ve nitelikli iş gücü gibi sanayicilerin ortak sorunlarına çözüm üretmeyi hedefliyor. Kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler ve meslek kuruluşlarıyla iş birliği içinde projeler geliştirecek olan OSSAD, sanayi altyapısının güçlendirilmesi, mesleki eğitimin desteklenmesi ve yeni yatırım ile istihdam imkanlarının artırılmasına yönelik çalışmalar yürütecek.

Morgül, “Ortak sorunlarımızı birlikte çözmek, ortak hedeflerimize birlikte yürümek ve bölgemizi hak ettiği noktaya taşımak için yola çıktık. Birlikte üretecek, birlikte büyüyecek ve geleceği birlikte şekillendireceğiz” dedi.

