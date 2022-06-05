Ortaköy'e 'Yaman' muhtar

Ortaköy mahallesi sakinleri, Ferhan Gülan'ın ani bir kalp krizi sonucunda hayatını kaybetmesiyle boşalan Ortaköy Muhtarlığı için sandığa gitti. En yakın rakibine 113 oy fark atan Ramazan Yaman, Ortaköy'ün yeni muhtarı seçildi.

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  • 05.06.2022 20:50
  • Güncelleme: 05.06.2022 20:55
Ortaköy'e 'Yaman' muhtar
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Muhtarlık seçimi için İbrahim Yirik Sağlık Lisesinde kurulan 10 sandık kuruldu. 5 Adayla girilen seçim sonrasında resmi olmayan sonuçlara göre Ortaköy Mahallesinin yeni muhtarı Ramazan Yaman oldu.


Resmi olamayan sonuçlarının açıklanmasının ardından tüm adaylara teşekkür eden Yaman, hep birlikte Ortaköy’ümüz için çalışacağız dedi. 

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Ramazan Yaman, SHA’ya yaptığı özel açıklamada “Seçimi başarıyla tamamladık. Bugüne kadar hizmet eden muhtarlarımızın yaptığı gibi bizde bu işi en güzel şekilde yapmaya çalışacağız. Rahmetli Ferhan Gülan ağabeyimizin bıraktığı bayrağı daha da ileriye taşımak için çok çalışacağız inşallah. Bugüne kadar bizlere destek veren tüm Ortaköy mahallesi sakinlerimize gönülden teşekkür ediyorum” dedi.


Resmi olmayan sonuçlara göre oy dağılımı şöyle oldu;
Ramazan Yaman 663
Yalçın Güzdemir 548
Ali Güçlü 470
Servet Seker 340
Adem Akdoğan 106
 

SHA Editör
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