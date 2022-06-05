Ortaköy'e 'Yaman' muhtar

Muhtarlık seçimi için İbrahim Yirik Sağlık Lisesinde kurulan 10 sandık kuruldu. 5 Adayla girilen seçim sonrasında resmi olmayan sonuçlara göre Ortaköy Mahallesinin yeni muhtarı Ramazan Yaman oldu.



Resmi olamayan sonuçlarının açıklanmasının ardından tüm adaylara teşekkür eden Yaman, hep birlikte Ortaköy’ümüz için çalışacağız dedi.



Ramazan Yaman, SHA’ya yaptığı özel açıklamada “Seçimi başarıyla tamamladık. Bugüne kadar hizmet eden muhtarlarımızın yaptığı gibi bizde bu işi en güzel şekilde yapmaya çalışacağız. Rahmetli Ferhan Gülan ağabeyimizin bıraktığı bayrağı daha da ileriye taşımak için çok çalışacağız inşallah. Bugüne kadar bizlere destek veren tüm Ortaköy mahallesi sakinlerimize gönülden teşekkür ediyorum” dedi.



Resmi olmayan sonuçlara göre oy dağılımı şöyle oldu;

Ramazan Yaman 663

Yalçın Güzdemir 548

Ali Güçlü 470

Servet Seker 340

Adem Akdoğan 106

