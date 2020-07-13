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Depremde Hasar Gören İlkokulun Yıkım İşlemi Gerçekleşti

Silivri Belediyesi, 26 Eylül 2019 tarihinde meydana gelen depremde hasar gören Ortaköy Mahallesi Sezin Öztaş İlkokulu binasının yıkım işlemini gerçekleştirdi.

Depremde Hasar Gören İlkokulun Yıkım İşlemi Gerçekleşti

İstanbul Valiliği tarafından yapılan teknik incelemeler neticesinde 26 Eylül 2019 tarihinde meydana gelen 5,8 şiddetindeki depremde hasar gördüğü gerekçesi ile boşaltılarak yıkım kararı çıkarılan Ortaköy Mahallesi Sezin Öztaş İlkokulunun yıkımı tamamlandı. Silivri Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne bağlı Gecekondu Denetim ve Uygulama Birimi tarafından yıkılan okulda, yıkım esnasında Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından emniyet ve güvenlik tedbirleri alındı. Kontrollü bir şekilde yıkımı tamamlanan okulun moloz kaldırma işlemleri de Silivri Belediyesi tarafından yapılacak.

Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2020, 17:44
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