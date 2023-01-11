Ortaöğretimde okullaşma oranı yüzde 95,97'ye ulaştı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Eğitimle Yeniden Buluşma” projesi sayesinde ortaöğretimdeki okullaşma oranının yüzde 95,97’ye yükseldiğini duyurdu.

Eğitim sistemine dahil olmayan öğrencilerin takip sistemiyle eğitime dahil edilmesi amacıyla düzenlenen "Eğitimle Yeniden Buluşma" projesi çerçevesinde ikinci değerlendirme toplantısı, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in başkanlığında gerçekleştirildi.

Gölbaşı Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Otelinde düzenlenen toplantıda Ağrı, Antalya, Batman, Bursa, Hatay, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Van il ve ilçe millî eğitim müdürleri ile bakanlık yöneticileri katıldı.

Bakan Özer, toplantı başında projeye ilişkin yeni bir gelişme paylaştı. 4 Ocak’ta başlayan projenin daha bir hafta olmadan meyvelerini vermeye başladığını kaydeden Özer, proje sayesinde ortaöğretimdeki okullaşma oranının yüzde 95,97’ye yükseldiğini duyurdu.

Geçtiğimiz aylarda 868 bin kız çocuğunun okullara erişemediği yönünde gerçeği yansıtmayan iddiaların yayıldığını belirten Bakan Özer, İçişleri Bakanlığının kayıtları ve diğer kayıtlar karşılaştırılarak yoğun bir çalışma yapıldığını, sayının 280 bin civarında olduğunun ortaya çıktığını kaydetti.

16 Aralık 2022 tarihinde tüm il milli eğitim müdürleriyle bir toplantı yaptıklarını belirten Özer, bu 280 bin kişinin gerçekten verilen adreslerde olup olmadığına ilişkin bir çalışma yapıldığını ifade etti. Özer, geçen hafta İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Adana, Şanlıurfa, Gaziantep ve Diyarbakır’ın il ve ilçe milli eğitim müdürleri ile bir araya geldiklerini belirterek, ikinci toplantıya gelirken rakamları kontrol ettiğini anlatarak, "Rakamları aldım, güzel bir hareketlilik başladığını görüyoruz çünkü ortaöğretimdeki okullaşma oranları yüzde 95,06 idi; yüzde 95,97’ye çıkmış. Yani yüzde 96’ya yükselmiş. Bu, iyiye işaret" dedi.

Mart ayının sonuna kadar ortaöğretimdeki okullaşma oranlarının yüzde 99’a çıkarılmasını hedeflediklerini kaydeden Özer, "Hiçbir öğrencimizi, hiçbir kardeşimizi kaybetmek istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Biz, memleketimizin tüm çocuklarının eğitimle buluşması için bakanlık olarak siz değerli arkadaşlarımızla birlikte sahada olup bu sorunu çözmek için mücadele edeceğiz" diyen Özer, tek bir kişiyi bile kazanmanın büyük mutluluk oluşturduğunu, yaptıkları her şeyin okulların daha güçlenmesiyle ilgili olduğunu vurguladı.

Toplantıya katılan il ve ilçe milli eğitim müdürleri de bölgelerinde yürüttükleri çalışmalarla sahada karşılaştıkları problemleri iletti.

Bakan Özer, çocukların daha kaliteli bir eğitim alabilmeleri için her türlü desteği vermeye devam edeceklerini de sözlerine ekledi.