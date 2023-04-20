Ortaokul öğrencilerinden duygulandıran deprem koreografisi

Sultanbeyli Ali Kuşçu İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, Kahramanmaraş merkezli depremlerde vefat edenlerin anısına bir koreografi hazırladı.

Sultanbeyli Ali Kuşçu İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde gerçekleştirilen koreografi çalışmasında öğrenciler, oluşturdukları Türkiye haritası üzerinde deprem bölgesine siyah renklerle dikkat çekti. Öğrenciler, daha sonra Türkiye haritasından kalp şekli oluşturdu. Bir hafta süren koreografi çalışmasına 213 öğrenci katıldı.

Okul Müdürü Adem Şahin, “Kahramanmaraş merkezli deprem bizleri derin bir üzüntüye boğdu. Okul olarak deprem bölgesine yardım çalışmaları yaptık. Hatay’da kardeş okulumuzla çalışmalar yaptık. Acılarını bir nebze olsun dindirmeye çalıştık. Okul olarak bu derin acımızı dile getiren bir koreografi çalışması yapmaya da karar verdik. 213 öğrencimizle 1 hafta süren çalışma sonucu böyle bir tablo ortaya çıktı. Bu tablo, öğrencilerimizin hissiyatını dile getiren bir tablo. Hissiyatımızı bir nebze olsun dile getirmek istedik” dedi.

Koreografi çalışmasına katılan öğrencilerden Zeynep Sena Karaca, deprem bölgesindeki arkadaşlarının üzüntüsüne dahil olmak için projede yer aldıklarını belirtti.