Ortaokul öğrencilerinden Filistin'e yardım

İsrail’in Gazze’de uyguladığı soykırımı dünyaya duyurmak ve Gazze halkına sahip çıkmak için satış düzenleyen Sındırgı İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, Gazze’ye sahip çıkılması çağrısında bulundu.

Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen Sındırgı Belediyesi, ilçe kaymakamlığı ve milli eğitim müdürlüğü destekleriyle düzenlenen satışta öğrenciler ve veliler evlerinde yaptıkları yiyecekleri, köylüler ürünlerini ve el işlemelerini Filistin yararına sattı. Kumbara yapılarak bağışta bulunmak isteyen vatandaşlar da birbiriyle yarıştı. Esnaf da dükkanlarında ürettikleri ürünleri Filistin için bağışlayarak katkıda bulundu.

Öğrenciler okudukları şiirler ve hazırladıkları pankartlarla ’zulme sessiz kalmayın’ çağrısında bulundu. İlçe müftüsü Sami Türkel tarafından yapılan dua ile Filistin’de zulüm altında bulunan Müslümanlar için eller semaya açıldı.

Satışta toplanan paraların Diyanet Vakfı aracılığı ile Gazze’ye ulaştırılacağı bilgisi verildi.

Sındırgı’nın yardımlaşmada her zaman örnek olduğunu, özellikle öğrencilerin de bu konuda duyarlı olmasının çok kıymetli olduğunu belirten Başkan Yavaş, “Gazze’de yanan bir ateş var. Eğer önlenemezse bütün dünyayı sarabilir. Maalesef 20 bine yakın insan şehit oldu. Dünya susuyor, Birleşmiş Milletler susuyor, adına barış örgütü denilen maalesef Müslümanların başına geldiği zaman bu işler susan hiç barıştan söz etmeyen, Filistin’in yanında olmayı geçtik, hatta İsrail’i mazlum gösteren bir dünya var. Dünyanın suskunluğuna inat bizler ses çıkarmaya Türkiye’den en azından dilimizle, gönlümüzle, dualarımızla bu zulmü dünyaya duyurabilmeye çalışıyoruz. Bugün de Anadolu İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerimizin düzenlediği bir satıştayız. En azından oradaki kardeşlerimizin yaralarına bir nebze de olsa yardımcı olabilmek için birlikte zulme dur demek için haykırıyoruz. İnşallah Filistin en kısa sürede özgürlüğüne kavuşacaktır. Türkiye, Sındırgı halkı her zaman yanınızda” dedi.

Kaymakam Didem Dinç Özay ise, "Bugün Sındırgı’da küçük çocuklarımızla, öğrenci arkadaşlarımızla yediden yetmişe bir olduk. Filistinli kardeşlerimize sesleniyoruz. İnşallah bu zulmün en kısa zamanda kalkacağına dair inancımız tam. Dualarımız, yüreklerimiz onlarla. Öğrencilerimiz de bugün çok güzel hazırlık yapmışlar. Bütün gelirini de Gazzeli kardeşlerimize göndereceğiz. Bu zulmün bir an önce son bulması için canla, başla dualarımızla her zaman da onların yanındayız" diye konuştu.

Öğrenciler açtıkları pankart önünde seslerini duyurmak için Filistinli kardeşlerine özgürlük isterken, imam hatip ortaokulu öğrencisi Zeynep Durak, "Buraya Filistinlilere bir yardımımız olsun diye geldik. Herkes ailelerinin yaptığı şeyleri de getirdi. Oradaki arkadaşlarımız, kardeşlerimiz zulüm görürken biz de burada durmuyoruz, onlara katkımız olsun istiyoruz. Sesimizi tüm dünyaya duyurmak istiyoruz. Oradaki kardeşlerimiz için artık barış istiyoruz. Savaşlar bitsin, barış olsun istiyoruz. Filistin için özgürlük istiyoruz" dedi.