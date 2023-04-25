Örtü altı sebze üreticilerine fide desteği

İzmit Belediyesi, örtü altı sebze üreten çiftçilere yüzde 100 hibeli fide desteği sağlayacak.

İzmit Belediyesi, örtü altı sebze üreticileri için harekete geçti. Kırsal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde seracılar için Alberty domates ve Vural biber fidesi yüzde 100 hibeli olarak verilecek. Yüzde 100 hibeli fide desteğinden faydalanmak isteyen çiftçiler 25-28 Nisan tarihleri arasında Modern Hayvan Pazarı’nda bulunan Kırsal Hizmetler Müdürlüğüne başvuru yapabilecek. Başvuru için örtü altı kayıt sistemine kayıtlı ÇKS veya çiftçi belgesinde örtü altı üretim yaptığını gösteren ibare olması gerekiyor.