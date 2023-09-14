Örümcek adam gibi tırmandığı balkondan kıyafet çaldı

Bursa’da bir ev sahibi yıkadığı kıyafetleri kurutmak için 2 kattaki demir balkonuna astı, yoldan geçen şüpheli kişi bir süre etrafı kolaçan ettikten sonra balkona tırmanıp kıyafeti alarak kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

İlginç olay merkez Osmangazi ilçesine bağlı Papazçeşme Mahallesinde meydana geldi. Kıyafetler kurutmak için balkona asan vatandaş balkona çıktığında çamaşırların yerinde olmadığını fark etti. Komşunun güvenlik kamerasını inceleyen ev sahibi şüpheli bir kişinin etrafı kolaçan ederek adeta örümcek adam gibi balkona tırmandığını gördü. Asılan çamaşırları soğukkanlı bir şekilde alıp kayıplara karıştığını gören ev sahibi şok yaşadı.