Örümcek-Adam: Örümcek-Evrenine Geçiş ve The Flash kasımda Tivibu'da

Dijital televizyon platformu Tivibu, kasım ayında aksiyon ve macera filmlerini sinemaseverlerle buluşturuyor. Birbirinden yeni içeriklerin yer aldığı platformda kasım ayında, bu sene vizyona giren; ‘Örümcek-Adam: Örümcek-Evrenine Geçiş’, ‘Elemental: Doğanın Güçleri’, ‘The Flash’ ve ‘Indiana Jones ve Kader Kadranı’ filmleri izleyicilerin beğenisine sunuluyor.

Türk Telekom’un dijital televizyon platformu Tivibu, birbirinden özel içerikleri seyircisiyle buluşturmaya devam ediyor. Dijital televizyon platformu kasım ayında aksiyondan maceraya çok sayıda yeni içeriği platforma dahil ediyor.

2023’ün en başarılı filmleri Kirala-Satın Al klasöründe

Kasım ayında çok sayıda yeni içeriği izleyicilerin beğenisine sunan Tivibu, Kirala-Satın Al klasöründe ‘Örümcek-Adam: Örümcek-Evrenine Geçiş’ filmini sinemaseverlerle buluşturuyor. 2023’te vizyona giren filmin seslendirme kadrosunda; Hailee Steinfeld ve Oscar Isaac gibi başarılı isimler yer alıyor.

Dijital televizyon platformu, Kirala-Satın Al klasöründe yer alan diğer animasyon yapım ise ‘Elemental: Doğanın Güçleri’ filmi oluyor. Animasyon filmi sert, kıvrak zekâlı ve çabuk parlayan bir genç kadın olan Ember’in, Wade adında eğlenceli, duygusal, akışına bırakmış bir adamla olan arkadaşlığının anlatıldığı bir yapım olarak yer alıyor.

2023’ün merakla beklenen yapımlarından biri olan ‘The Flash’ filmi de Kirala-Satın Al klasöründe izleyicilerle buluşan diğer yapımlardan biri oluyor. Andy Muschietti’nin yönetmenliğini üstlendiği filmin başrollerinde Ezra Miller, Michael Keaton, Sasha Calle bulunuyor.

En yeni içerikleri sinemaseverlerin beğenisine sunan dijital televizyon platformu kasım ayında, sinema tarihinin efsane serisi olan Indiana Jones’un yeni filmi “Indiana Jones ve Kader Kadranı” isimli yapımı Kirala-Satın Al klasöründe izleyicilerle buluşturuyor. Harrison Ford, Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas gibi başarılı isimlerin başrollerini paylaştığı 2023 yapımı filmin yönetmen koltuğunda James Mangold oturuyor.

Whitney Houston’un hayatı Tivibu Film klasöründe

İzleyicilerden tam not alan filmleri izleyicilerle buluşturan Tivibu kasım ayında, 2012 yılında yaşamını yitiren ve müzik kariyerine 6 Grammy ödülü, 16 Billboard Müzik ödülü, 22 Amerikan Müzik ödülü ve 2 Emmy ödülü sığdırmayı başaran müzisyen Whitney Houston’un hayatının anlatıldığı ‘Whitney Houston: I Wanna Dance With Somebody’ filmini platforma dahil ediyor. Film klasöründe yer alan bir diğer yapım ise 2023’te vizyona giren ‘Kayıp’ filmi oluyor. Film, kaybolan annesini interneti kullanarak evinden bulmaya çalışan genç kızın yaşadıklarını anlatıyor.