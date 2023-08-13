Osayi Samuel oyuna devam edemedi

Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu Bright Osayi Samuel, yaşadığı sakatlık sonrası maçı yarıda bıraktı.

Osayi Samuel oyuna devam edemedi
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Fenerbahçe’nin başarılı oyuncusu Bright Osayi Samuel, yaşadığı sakatlık sonrası maçı yarıda bıraktı.

Trendyol Süper Lig’in 1. haftasında Fenerbahçe, Gaziantep Futbol Kulübü’nü konuk ediyor. Mücadeleye 11’de başlayan Bright-Osayi Samuel, 30. dakikada sakatlık yaşadı. Girdiği ikili mücadele sonrası 31. dakikada kendini yere bırakan 25 yaşındaki futbolcu, daha sonra sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası ayağa kalkarak, kenara geldi. Nijeryalı futbolcu oyundan çıkarken tribünler tarafından alkışlandı. Maça devam edemeyen Samuel’in yerine Jayden Oosterwolde oyuna dahil oldu.