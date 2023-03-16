OSB'ler depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak için kapasitelerinin üzerinde çalıştı

Yalova Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi çatısı altında faaliyet yürüten meslek lisesi ve sanayiciler, depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması için üretim kapasitelerinin üzerinde çalıştı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden zarar gören vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) de seferber oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nda kurulan kriz merkezi, depremin ilk günlerinde acil barınma ihtiyacını karşılamak üzere konteyner üreticisi sanayicilerle deprem bölgesi arasında köprü oluşturdu. AFAD ile koordinasyon halinde çalışan kriz merkezi, bölgenin acil ihtiyaçları doğrultusunda OSB’leri harekete geçirdi. Kimi üreticiler konteyner üretti, kimi su arıtma sistemi ihtiyacını karşıladı. Deprem bölgesindeki jeneratör ihtiyacının önemli bir kısmını da Yalova Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) karşıladı. Dayanışmaya meslek lisesi öğrencileri de soba üretimi ile katıldı.

Yalova Makine İhtisas OSB Başkanı Direnç Özdemir, yardım seferberliği ile ilgili, “Kendi ihtisas alanımız içerisinde bulunan ısıtıcı üretimlerinden jeneratör üretimlerine, özellikle yine ilk günlerde ve halen ihtiyaç olan konteyner üretimlerine, elektrikli kablo imalatından ısıtıcı ve soba üretimine kadar geniş yelpazede makine ihtisas çerçevesinde kalan üretim kalemlerinde de biz varız. 10’a yakın firmamızla afet bölgesine ürettiğimiz ürünleri gönderiyoruz” dedi.

Depremzedelere 1 artı 1 konteyner

OSB bünyesinde faaliyet yürüten Karmod Prefabrik ise, 21 metrekare büyüklüğünde 1 artı 1 konteynerler üreterek depremzedelerin hizmetine sundu. İçinde 6 kişinin yaşayabileceği konteynerlerden her gün 50’si deprem bölgesine sevk edildi. Çatı ve duvarlarında sandviç panel kullanılan konteynerlerde priz ve aydınlatma sistemi, tuvalet, lavabo, ayna, sabunluk, duş teknesi ve batarya ve musluklar yer alıyor. Şirketin Yönetim Kurulu Üyesi Ensar Çankaya, “Üretimimizin 2 buçuk kat arttığını söyleyebilirim. Önceden cumartesi, pazar günleri üretimimiz yoktu. Yoğun tempomuz hala devam ediyor” dedi.

Afet bölgesi için özel jeneratör

Deprem bölgesinde en çok ihtiyaç duyulan malzemelerden biri de jeneratör oldu. Türkiye’nin en büyük jeneratör üreticileri, enerji ihtiyacını karşılamak için 7/24 esasına göre çalışıyor. Bu üreticilerden biri de Yalova Makine İhtisas OSB bünyesinde bulunan Katana Güç Ürünleri firması oldu. Firma deprem bölgesi için özel ürettiği jeneratörlerle deprem bölgesine kesintisiz güç sağlıyor. Fabrika Müdürü Fikret Albayrak, “Bizim ürettiğimiz jeneratörler normalde bina, iş yeri için kullanılan ana tesisata bağlanılır, elektrik kesildiğinde direkt olarak otomatik jeneratörler devreye girer. Bunlar orada bir işe yaramayacağı için biz jeneratörlerin üzerine monafaze ve trifaze prizler yaptık. Prizlerden 12 hat çekilebildi ve orada sahra hastanelerinde, tıbbi cihazlarda, arama kurtarma çalışmalarında kullanıldı” dedi.

Enkaz altından çıkana diyaliz sistemi

Depremin etkisiyle özellikle içme suyu şebekelerinde tahribat, altyapı sorunlarını da beraberinde getirdi. Şebeke suyunun kanalizasyona karışma ihtimali ortaya çıkınca deprem bölgesindeki diyaliz merkezleri saf suya ulaşımda sorun yaşamaya başladı. Bunun üzerine Yalova Makine İhtisas OSB bünyesinde bulunan Enta Mühendislik ve Arıtma Sistemleri harekete geçti. İşletme sahibi Mehmet Yücetürk, “Hatay’da diyaliz merkezlerinde kullanılan ‘Reverse Osmosis’ su arıtma sistemleriyle ilgili bir talep oldu ve firmamız hemen alarm durumuna geçerek imalathanede tüm hazırlıkları yaptı. Ve kendi aracımızla 2 gün içerisinde gönderdik. Uzun soluklu kullanılabilecek bir sistem” ifadelerini kullandı.

Meslek lisesi öğrencilerinden örnek seferberlik

24 yıl önce yaşanan Gölcük depreminde yaşanan acının bir benzerini en derinden hisseden Yalova’daki meslek lisesi öğrencileri örnek bir seferberliğe imza attı. Şehit Sercan Yazar Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, depremzedelerin ısınma ihtiyacını karşılamak için soba üretti. Lisenin Müdür Yardımcısı Adnan Aydınoğlu, “Toplamda şu anda 850 sobamız üretildi, 350’si gönderildi” dedi.