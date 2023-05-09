OSB'lere yüksek hızlı şarj istasyonları kurulacak

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) ve Eşarj Elektrikli Araçlar Şarj Sistemleri A.Ş. arasında iş birliği protokolü imzalandı. İmzaları OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü ve Eşarj Genel Müdürü Barış Altınay tarafından atılan protokole göre; OSB’ler elektrikli şarj istasyonları için yer sağlayacak, istasyonların tüm kurulumları ise yüklenici firma Eşarj tarafından yapılacak.

67 bin fabrikanın üretim yaptığı organize sanayi bölgelerine elektrikli araçlar için yüksek hızlı sarj istasyonları kurulacak. Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) ve Eşarj Elektrikli Araçlar Şarj Sistemleri A.Ş. arasında iş birliği protokolü imzalandı. İmzaları OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü ve Eşarj Genel Müdürü Barış Altınay tarafından atılan protokole göre; OSB’ler elektrikli şarj istasyonları için yer sağlayacak, istasyonların tüm kurulumları ise yüklenici firma Eşarj tarafından yapılacak.

Protokol imza töreninde konuşan Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, 67 bin fabrika ile Türkiye’nin sanayi üretiminin yüzde 45’ini gerçekleştiren organize sanayi bölgelerine kurulacak TOGG uyumlu yüksek hazlı sarj istasyonlarının hayırlı olmasını diledi. Organize sanayi bölgelerini, sanayinin teknolojik dönüşümüne öncü yapma hedefiyle çalıştıklarını ifade eden Kütükcü, “OSBÜK olarak çalışmalarımızı, organize sanayi bölgelerimizi sanayi üretiminin yanı sıra, dijitalleşme ve teknolojik dönüşümde de öncü hale getirmek hedefiyle yürütüyoruz. Eşarj firması ile imzaladığımız iş birliği protokolü de bu hedeflerimize katkıda bulunacak. Bu protokolle hedefimiz; 81 ilimizdeki tüm organize sanayi bölgelerimize, Türkiye’nin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı TOGG uyumlu yüksek hızlı sarj istasyonları kurmak. OSB’lerimizdeki yüksek hızlı şarj istasyonlarından hem OSB içindeki işletmelerimiz hem de vatandaşlarımız faydalanabilecek. OSB müdürlüklerimiz tarafından işletilecek bu istasyonlar devreye alındığında, bir hizmeti daha OSB’lerimizdeki 67 bin sanayi işletmemizin ayağına götürmüş olacağız. Bu iş birliğinden dolayı Eşarj’a teşekkür ediyorum” dedi.

24 saat kesintisiz hizmet verecek, aynı anda iki araç şarj edilebilecek

OSB’lerdeki şarj istasyonlarına piyasa şartlarından daha uygun fiyatlarda elektrik temin edileceği bilgisini paylaşan Kütükcü, şunları söyledi: “İstasyonların kurulmasına ilişkin tüm lisans, ruhsat, sigorta işlemleri ve abonelik işlemleri Eşarj tarafından ücretsiz sağlanacak. İstasyonlarla ilgili de 7/24 müşteri hizmetlerinden destek alınabilecek. 24 saat kesintisiz hizmet verecek istasyonlarda 2 araç aynı anda şarj edilebilecek.”

"Araç başına düşen halka açık şarj istasyonu sayısını artırmaya kararlıyız"

Türkiye otomobil pazarında bu yılın ilk 2 aylık döneminde geçen yılın ilk 6 ayının toplamı olan 2 bin 263 adetten fazla elektrikli otomobil satışı gerçekleştirildiğini belirten Enerjisa Enerji CEO’su ve Eşarj Yönetim Kurulu Başkanı Murat Pınar ise, “Eşarj olarak kurulduğumuz günden bu yana müşterilerimize elektrikli araç ekosistemi içerisinde ilklerin deneyimini yaşatıyoruz. Veriler ve gelişmeler, adet bazında düşük olmasına karşın elektrikli otomobil satışlarının büyüme hızı, tüketicilerin elektrikli otomobillere olan ilgisini ortaya koyuyor. Eşarj olarak biz de ülkemizin bu potansiyeline duyduğumuz güvenle, yatırımlarımızı araç başına düşen halka açık şarj istasyonu sayı ve kapasitesini artırmak üzere yapıyoruz. Eşarj olarak 60’ın üzerinde şehirde; 400’den fazlası yüksek hızlı (DC) olmak üzere 600 adede yakın istasyon, 1.000’in üzerinde soket ve 40 MWh’in üzerinde kurulu güce sahibiz. Türkiye’de sanayi üretiminin önemli bir bölümünün gerçekleştirildiği organize sanayi bölgelerinde, Eşarj olarak kuracağımız yüksek hızlı şarj istasyonları ile halkımıza en iyi deneyimi sunmaya devam edeceğiz. Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) ile yaptığımız iş birliği, ilk etapta faal 272 organize sanayi bölgesini kapsamakla beraber önümüzdeki dönemde devreye alınacak yeni bölgeleri de kapsayacak” şeklinde konuştu.

Sınırda karbon düzenlemesine uyum için önemli bir adım

Günümüzde dünya liderlerinin ajandasında ilk üç maddeden biri olan iklim krizinin olumsuz etkilerinin azaltılması için ülkemizin geçtiğimiz sene Paris İklim Anlaşması’nın imzacısı olduğunu hatırlatan Murat Pınar sözlerine şöyle devam etti. “Organize sanayi bölgelerinde kuracağımız tüm Eşarj istasyonları aynı anda 2 aracı şarj edebilen, yüksek hızlı (DC) ve enerjisi yenilenebilir enerji kaynakarından sağlanan cihazlar olacak. Bu bağlamda Eşarj ile beraber tüm OSB’lerin karbon salımlarını dünya standartlarına uygun şekilde ölçmek, iyileştirmek ve ‘İklim Değişikliği’ ve ‘Yeşil Dönüşüm’ politikalarına uyumun sağlanması ve farkındalığın artırılması için önemli bir adım olacak. Eşarj olarak müşterilerimize en iyi ve en hızlı deneyimi yaşatmaya devam etmek için de yıl sonuna kadar 81 ilimizde en az 1 adet yüksek hızlı şarj istasyonu kurmayı hedefliyoruz."