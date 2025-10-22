OSB Teknoloji Zirvesi'ne geri sayım başladı

Türkiye’nin organize sanayi bölgeleri alanındaki en kapsamlı etkinliklerinden olan OSB Teknoloji Zirvesi, 24-26 Ekim tarihlerinde Kıbrıs’ta düzenleniyor. Dijitohum ev sahipliğinde gerçekleşecek zirve, 40 OSB temsilcisi ile yerli ve global teknoloji devlerini bir araya getirerek sanayide dijital ve yeşil dönüşümün yol haritasını çizecek.

Türkiye’nin sanayideki teknoloji ve inovasyon gündemini belirleyen en önemli platformlarından biri olan OSB Teknoloji Zirvesi, bu yıl "Geleceğin sanayisini bugünden tasarlıyoruz!" temasıyla 5’inci kez kapılarını açıyor. Dijitohum ev sahipliğinde, 24-26 Ekim tarihleri arasında Kıbrıs’ta gerçekleşecek zirveye Türkiye’nin dört bir yanından 40 Organize Sanayi Bölgesi (OSB) temsilcisi ile 15 teknoloji şirketi katılacak.

Yapılan açıklamaya göre, üç gün sürecek etkinlik, OSB’lerin dijital dönüşüm yolculuğuna yön veren fikirlerin, projelerin ve iş birliklerinin merkezi olmayı sürdürüyor. Zirve programında; paneller, teknik oturumlar ve networking etkinlikleri ile sanayide teknoloji odaklı dönüşümün en güncel konuları ele alınacak. Bu yılki zirvede; Veri Merkezi ve Haberleşme Altyapıları, Dijitalleşme, Akıllı Altyapılar, Yeşil Enerji Çözümleri, Siber Güvenlik ve Geleceğin OSB Modelleri gibi sanayinin rekabet gücünü doğrudan etkileyen kritik konular detaylıca incelenecek.

Zirvenin önemine değinen Dijitohum Kurucusu Engin Işık, "OSB’ler sadece üretim merkezleri değil, aynı zamanda teknoloji ve inovasyon üsleri olmalı. Bu zirve, bölgelerimizin rekabet gücünü artıracak çözümleri ve yol haritalarını oluşturmak için eşsiz bir platform sunuyor. Amacımız, sanayimizi geleceğe hazırlayacak akıllı ve sürdürülebilir altyapıları bugünden tasarlamaktır" dedi.