Osman Başeğmez'den Vali Ayyıldız'a veda ziyareti

Basın İlan Kurumu İzmir Bölge Müdürlüğü görevine atanan Osman Başeğmez, Bursa Valisi Erol Ayyıldız'a veda ziyaretinde bulundu.

Osman Başeğmez'den Vali Ayyıldız'a veda ziyareti
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Basın İlan Kurumu İzmir Bölge Müdürlüğü görevine atanan Osman Başeğmez, Bursa Valisi Erol Ayyıldız’a veda ziyaretinde bulundu.

Ziyaret sırasında Vali Ayyıldız, Bursa’da görev yaptığı süre boyunca gerçekleştirdiği başarılı çalışmalar ve kuruma katkılarından dolayı Osman Başeğmez’e teşekkür ederek, kendisine başarı belgesi takdim etti. Vali Ayyıldız, Başeğmez’e yeni görevinde de üstün başarılar dilerken, kamu hizmetinde gösterdiği titizlik ve gayretin İzmir’de de aynı şekilde devam edeceğine inandığını ifade etti. Başeğmez ise Bursa’da görev yapmaktan büyük onur duyduğunu belirterek, desteklerinden dolayı Vali Ayyıldız’a teşekkür etti.

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