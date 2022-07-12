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Osman Gazi Köprüsü'nde akıcı yoğunluk
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Osman Gazi Köprüsü'nde akıcı yoğunluk

Kurban Bayramı tatilini İstanbul dışında geçiren tatilcilerin dönüşe başlaması nedeniyle Osman Gazi Köprüsü'ne akıcı yoğunluk yaşanmaya başlandı.

Osman Gazi Köprüsü'nde akıcı yoğunluk
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Kurban Bayramı öncesinde 80 binin üzerinde araç geçişiyle rekor kırılan Osman Gazi Köprüsü’nde tatilcilerin geri dönüşü başladı. Kurban Bayramı tatilinin 9 güne yayılması nedeniyle geri dönüşlerde geçmiş yıllarda olduğu gibi aşırı yoğunluk beklenmiyor. Özel sektörde çalışanlar memleketleri ve tatil beldelerinden dönerken kullandığı köprüde akıcı araç yoğunluğu gözlemleniyor.

Öte yandan köprünün yapılmasıyla uzun araç kuyruklarının tarihe karıştığı feribotlarda da akıcı bir yoğunluk yaşanıyor.

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İHA
Editör

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