Osman Gazi Köprüsü'nde akıcı yoğunluk

Kurban Bayramı tatili için yola çıkan vatandaşlar Osman Gazi Köprüsü’nde akıcı bir yoğunluk oluşturdu.

İstanbul’da yaşayan vatandaşlar Kurban Bayramı tatili için memleketleri ve turizm bölgelerine doğru harekete geçti. 9 günlük Kurban Bayramı tatili için yola çıkan vatandaşlar kara yollarında yoğunluğa neden oldu. Vatandaşların özellikle Osman Gazi Köprüsü’nü kullanması nedeniyle bölgede akıcı bir yoğunluk yaşanıyor. Cuma günü akşamında itibaren başlayan yoğunluk bugün sabah saatlerinden itibaren sürüyor.

Öte yandan, bazı vatandaşlar ise feribotlarla karşıya geçişlerini sağlıyor.