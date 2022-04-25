Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 17 sanıklı Gezi Parkı davasında mahkeme, Kavala hakkında 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmetti.

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et
  • 25.04.2022 19:18
  • Güncelleme: 25.04.2022 21:06
Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
Modacepte
Modacepte
Modacepte
Modacepte
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Osman Kavala’nın da aralarında bulunduğu 17 sanıklı Gezi Parkı davasında mahkeme, Kavala hakkında ‘Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmetti.

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin beraat kararının bozulmasının ardından Osman Kavala’nın da aralarında bulunduğu 17 sanığın yeniden yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanık Osman Kavala SEGBİS aracılığıyla bağlanırken, bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları salonda hazır bulundu. Duruşmada Kavala’nın eşi Ayşe Buğra’nın yanı sıra CHP’li bazı milletvekilleri ile bazı konsolosluk yetkilileri de izleyici olarak yer aldı.

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko

Duruşmada sanık Osman Kavala’nın avukatı Köksal Bayraktar ile sanık Ali Hakan Altınay’ın avukatı Tora Pekin, üye hakim ile mahkeme heyetinin dosyadan çekilmesini ve hakimin reddini talep ettiler. Heyet ise bu taleplerin davayı uzatmaya yönelik olduğu gerekçesiyle oy birliğiyle reddine karar vererek duruşmaya devam etti.

"Suçun unsurları katiyen yoktur"

Duruşmada savunma yapan Kavala’nın avukatı Köksal Bayraktar, "Müvekkilimiz müsnet suçları işlememiştir, suçun unsurları katiyen yoktur ve aktif olarak da bulunmamıştır. Müvekkilimizin beraatını talep ediyoruz" dedi.

Alınan savunmaların ardından son sözleri sorulan sanıklar, mahkemeden beraatlarını talep etti. Sanık Osman Kavala ise son sözünde, "Siyasi ve ideolojik saiklerle hazırlanan komplo teorileri tarafsız bir gözle olayların incelenmesini engeller. Tıpkı bu iddianame ve mütalaada olduğu gibi. Hakkımdaki ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası hukuki bir olay değildir, hukuki bir gerekçeyle açıklanamaz. Bu, yargı kullanılarak yapılan bir suikast eylemidir’’ dedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Osman Kavala’nın ‘Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti. Heyet, Osman Kavala’nın ‘siyasal veya askeri casusluk’ suçundan ise beraatına ve bu suçtan tahliyesine karar verdi.

Sanıklar Ayşe Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater Utku, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Şerafettin Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi’nin ‘Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım’ suçundan 18 yıl hapisle cezalandırılmalarına karar veren mahkeme, sanıkların hükümle birlikte tutuklanmalarına karar verdi. Haklarındaki yakalama kararları infaz edilemeyen sanıklar Ayşe Pınar Alabora, Henry Jack Barkey, Can Dündar, Gökçe Yılmaz, Handan Meltem Arıkan, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu, Memet Ali Alabora, Yiğit Aksakoğlu ve İnanç Ekmekçi’nin haklarındaki yakalama kararının infazının beklenilmesine hükmedildi.

Karara muhalefet şerh koyan üye hakim, ‘’Sanıkların üzerlerine atılı suçlardan cezalandırılmalarına yeter her türlü kuşkudan uzak somut, kesin ve inandırıcı başkaca bir delil bulunmadığından tutuklu sanık Osman Kavala’nın tahliyesine ve diğer

sanıkların tutuklanmaması gerektiği görüşündeyim’’ ifadelerini kullanarak karara muhalefet şerhi koydu.

İHA

SHA Editör
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Silivri'de planlı elektrik kesintisi yapılacak

Silivri’de planlı elektrik kesintisi yapılacak

Uyuşturucu operasyonları: 1'i İranlı 14 şüpheli yakalandı

Uyuşturucu operasyonları: 1’i İranlı 14 şüpheli yakalandı

Gönül Sofraları Fener ve Beyciler Mahallesinde Kuruldu

Gönül Sofraları Fener ve Beyciler Mahallesinde Kuruldu

Silivrispor 3. Lige sarıldı

Silivrispor 3. Lige sarıldı

Volkan Yılmaz: Silivri'mize hayırlı olsun

Volkan Yılmaz: Silivri’mize hayırlı olsun

Başkan Yılmaz Kadınlar ile Edirne'yi Gezdi

Başkan Yılmaz Kadınlar ile Edirne’yi Gezdi

Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Çok Okunanlar
1
Uyuşturucu operasyonları: 1'i İranlı 14 şüpheli yakalandı

Uyuşturucu operasyonları: 1’i İranlı 14 şüpheli yakalandı

2
Lüks otomobil tıra ok gibi saplandı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Lüks otomobil tıra ok gibi saplandı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

3
Tartıştığı karısını çocuklarının gözü önünde boğazını keserek öldürdü

Tartıştığı karısını çocuklarının gözü önünde boğazını keserek öldürdü

4
Bayram tatili 9 gün olacak mı?

Bayram tatili 9 gün olacak mı?

5
Silivrispor 3. Lige sarıldı

Silivrispor 3. Lige sarıldı

6
Volkan Yılmaz: Silivri'mize hayırlı olsun

Volkan Yılmaz: Silivri’mize hayırlı olsun

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Silivrili kadınlar Edirne'yi gezdi

Silivrili kadınlar Edirne’yi gezdi

Silivri protokolü 2.500 vatandaşla iftar açtı

Silivri protokolü 2.500 vatandaşla iftar açtı

DAHA FAZLA
23 Nisan, Odak'ta büyük bir coşkuyla kutlandı

23 Nisan, Odak’ta büyük bir coşkuyla kutlandı

Jandarmadan kaçak tütün operasyonu

Jandarmadan kaçak tütün operasyonu

23 Nisan Silivri'de coşku ile kutlandı

23 Nisan Silivri’de coşku ile kutlandı

Mustafa Erkıran başkanlık makamında

Mustafa Erkıran başkanlık makamında

Kaymakamlık makamına Masal oturdu

Kaymakamlık makamına Masal oturdu