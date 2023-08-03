Osman Özköylü: 'Hedefimiz ligde kalıcı olmak'

Yeni sezonda Trendyol Süper Lig’de mücadele edecek Pendikspor’da Teknik Direktör Osman Özköylü, “Yapmış olduğumuz yatırımların karşılığını alabilmek ve sürdürülebilirliği açısından bu sezon ligde kalıcı olmak ilk hedef” dedi.

Trendyol Süper Lig’in yeni ekiplerinden Pendikspor, 2023-2024 sezonu öncesi hazırlıklarını sürdürürken, Teknik Direktör Osman Özköylü gazetecilerle sohbet toplantısında bir araya geldi.

Takımın hedefleri ve çalışmalar hakkında bilgiler veren Özköylü, Süper Lig’in yeni sezonuna renk katacaklarını belirterek, “Bu ligde olmaktan dolayı çok mutlu ve gururluyuz. Son iki sezonda yaşadığımız şampiyonluklarla, büyük başarılarla beraber tarimizde ilk defa bu ligde yer alacağız. Bizim için de ilçemiz için de bizi seven herkes için çok değerli. Pendikspor’un, Türkiye Süper Ligi için bir renk olacağını düşünüyorum. İnşallah hem oynadığımız oyunla, ortaya koyduğumuz mücadeleyle herkesin keyifle izleyeceği, televizyonun başında ‘Mutlaka Pendikspor’u izlemeliyim’ diye oturacağı bir takım olacağından ben eminim. Bütün amacımız bu. Tabii ilk sezonumuz. Bizim için bu sezon çok önemli. Bu ligde kalıcı olmak çok önemli. Yapmış olduğumuz yatırımların karşılığını alabilmek ve sürdürülebilirliği açısından bu sezon ligde kalıcı olmak ilk hedef. Bunun için transferler devam ediyor. İyi oyuncular aldık. İyi bir takım oluşturduk. Kadroya katacağımız 3-4 oyuncu ile beraber hedeflediğimiz, planladığımız, bu sezonki hedefimizi sağlayacak bir kadro oluşturacağımızı düşünüyorum” diye konuştu.

“Takımımızı Pendik’in dışarısına çıkarmak istemiyoruz”

Sezonun tamamlanmasının ardından Pendik Stadı kapasite arttırımı ve diğer eksikliklerin giderilmesi için tadilata girmişti. Osman Özköylü bu konuda da bilgiler vererek, şunları söyledi:

“Pendik Stadyumu şu anda inşaat halinde, büyük bir çalışma yapılıyor, hibrit çim yapılacak. Tribün kapasitesi arttırılacak. 2 bin 250 civarı seyirci kapasitemiz vardı, bunu 4 bin - 4 bin 500’lere çıkartacağız. Butik bir stat olacak ama kendi stadımızda oynayacak olmamız çok önemli. Stadın tamamlanması yaklaşık olarak 6. haftadaki Fatih Karagümrük maçına kadar olacak. Hedefimiz Karagümrük maçını Pendik ilçe stadyumunda oynamak. O zamana kadar Ümraniye Stadı’nda maçlarımızı oynayacağız. Ümraniyespor’a da bize gösterdiği ilgi ve sundukları imkandan dolayı teşekkür ediyoruz. Hedeflenen iki maçı orada oynamak. Takımımızı Pendik’in dışarısına çıkarmak istemiyoruz, kendi stadımızda, kendi ilçemizde, kendi taraftarımızın önünde kapasite ne kadar az olsa da kendi ortamımızda maçlarımızı yapmak istiyoruz.”

“Oynadığımız oyunda herhangi değişikliğe gitmeyeceğiz”

Kırmızı-beyazlıların, yeni sezonda sahadaki oyun anlayışıyla ilgili ise Özköylü, “16 senedir teknik direktörlük yapıyorum. Daha önce 2. Lig’de, 1. Lig’de şampiyonluklar kazandım. Oynadığım oyun hep aynı oldu. Bu sezon da oynadığımız oyunda herhangi bir değişikliğe gitmeyeceğiz. Oyunumuzu da geliştirip, sahada güçlü bir oyun oynamaya çalışacağız. Kendini hissettiren, oynadığı oyunla rakiplere zorluk çıkaran, oynadığı maçı kazanmak için bütün saha içi organizasyonları doğru yapan bir takım olacağız. Herkesin keyifle izleyeceği, kaybetsek de iyi mücadele ettiğimiz, rakibe zorluk çıkardığımız maçlar olacak. Özellikle 5-6 haftalık süreç çok önemli. Burada alacağımız sonuçlar bizim adımıza özgüven anlamında, ligin devamı açısından çok önemli” ifadelerini kullandı.

“Erencan Yardımcı ve Enes Keskin’i Türk futboluna kazandıracağız”

Deneyimli teknik adam, takıma katılan genç oyuncularla ilgili ise “Erencan Yardımcı çok potansiyelli oyuncu, zaman içerisinde ona yer vereceğiz. Ön plana çıkarmaya çalışacağız. 21 yaşında Enes Keskin, çok potansiyelli oyuncu. Bu iki isim adından söz ettirecek oyuncular. Tabii bir anda bu oyunculara yük yüklemek çok kolay değil. Bizim gibi ilk defa oynadığı bu ligde kalıcı olmak isteyen, güçlü bir yer edinmek isteyen takım için daha tecrübeli oyuncular ilk planda mutlaka daha önem kazanacak. Sezon içerisinde bu oyuncular mutlaka yer bulacak ama bu isimleri Türk futboluna armağan edeceğimizi düşünüyorum” diyerek sözlerini noktaladı.