Osman Şahan: ''Genç yetenekleri bulup gelişimlerini tamamlamaları için Almanya'ya transfer ediyoruz''

Ünlü futbolcu Olcay Şahan’ın ağabeyi Osman Şahan, Türkiye’de keşfettikleri genç yetenekleri Almanya’ya transfer edip gelişimlerini burada tamamlamalarını sağladıklarını söyledi.

Kayseri’de dünyaya gelen ve genç yaşlarda futbol oynamaya başlayan Osman Şahan, Almanya’nın Fortuna Düsseldorf takımının da formasını giydi. Profesyonelliğe adım atacağı esnada geçirdiği sakatlık nedeniyle futbol kariyerine veda etmek zorunda kalan Osman Şahan, daha sonra futbol oynamanın verdiği deneyimler ile meslek hayatına menajer olarak devam etmeye başladı. Kardeşi Olcay Şahan’ın da menajerliğini üstlenen Osman Şahan, 10 yıl boyunca kardeşini temsil etti.

’’Hedefimiz yeni Arda Güler’ler keşfedip futbol dünyasına sunmak’’

Şimdilerde genç yetenek avına çıkan Şahan, Türkiye’de çalışma başlattı. Ülkenin her şehrini gezen ve burada genç yetenekleri belirleyen Şahan, hayata geçirdiği proje sayesinde yeteneği olan futbol meraklılarını, kendilerini geliştirmeleri için Almanya’ya götürecek. Hedeflerinin genç ve yetenekli futbolcu Arda Güler gibi yeni oyuncuları bulup futbol dünyasına kazandırmak olduğunu dile getiren Şahan, "Alman kulüpleri ile ortak bir çalışma yapıyoruz. Bu çerçevede biz de geniş bir ekip kurduk ve Türkiye’nin dört bir yanını gezmeye karar verdik. Burada yapacağımız elemelerle yeni genç yetenekleri bulmayı amaçlıyoruz. Yapacağımız çalışma aslında gençlerin yeteneklerinin de boşa gitmemesi açısından çok önemli. Çalıştığımız Alman kulüpleri ile genç oyuncuları buluşturacağız ve gelişimlerine burada devam etmelerini sağlayacağız. Bu oyuncuların Türkiye’ye faydalı olmaları için elimizden gelen bütün çabayı sarf edeceğiz. Böylelikle Türk futbolunun gelişimine katkıda bulunacağız" dedi.