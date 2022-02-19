Osman Turan ebediyete uğurlandı

Silivri geçmiş dönem Belediye Başkanlarımızdan Hüseyin Turan'ın ağabeyi Osman Turan Cuma günü ebediyete uğurlandı.

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  • 19.02.2022 15:26
  • Güncelleme: ..
Osman Turan ebediyete uğurlandı
SHA Silivri Haber Ajansı -

2004-2009 dönemi Silivri Belediye Başkanı Hüseyin Turan'ın abisi Osman Turan salgın ile bir süredir hastanede sürdürdüğü hayat mücadelesini kaybetti. Cuma günü Piri Mehmet Paşa Camii'nde Cuma namazının ardından kaldırılan cenazede Turan Ailesi'ne yüzlerce kişi ortak oldu. Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, Başkan Yardımcıları Hasan Solak, Emre Sarısaltıkoğlu, geçmiş dönem Kaymakamlarımızdan Ali Dursun, geçmiş dönem Belediye Başkanlarımızdan Selami Değirmenci, Özcan Işıklar, AK Parti İlçe Başkanı Mutlu Bozoğlu, MHP İlçe Başkanı Zafer Yalçın, CHP İlçe Başkanı Berker Esen, BBP İlçe Başkanı Ramiz Aksu, Demokrat Parti İlçe Başkanı Halide Avlu, geçmiş dönem Başkan Yardımcılarımızdan Namık Öndeş, geçmiş dönem Çanta Belediye Başkanı Tahir Sert, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nuray Koçer, Ziraat Odası Başkanı Sabri Özer, Silivri Yağlı Tohumlar Kooperatif Başkanı Turgay Sakarya ve daha pek çok kişi Turan Ailesi'ne taziye ve başsağlığı için cenazeye akın etti.

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